"جهانشناسی اسلامی جاودان خرد" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ویلیام چیتیک در مقام محقق و استاد فلسفه و عرفان اسلامی در دانشگاه ایالتی نیویورک در استونی بروک، تاکنون کتاب های متعددی در این زمینه منتشر کرده است که از آن میان می توان به «طریق تصوف در معرفت: مابعدالطبیعه خیال نزد ابن عربی»، «جهان های خیالی: ابن عربی و معضل تکثر دینی» و « انبساط خدا :اصول جهانشناسی ابن‌عربی» اشاره کرد.

او در کتاب جدید خود گامی فراتر گذاشته و به شرح جهانشناسی اسلامی پرداخته است. کتاب در واقع پرتویی بر حیات ما در سده بیست و یکم می تاباند. امروز دیگر توهم انسان مدرنیته متقدم به پیشرفت و خردباوری سکولار سخت مورد تردید قرار گرفته است و از هر سو شاهد ظهور نگرش هایی هستیم که به گونه ای فراخوان به تفکر معنوی تلقی می شوند.

در این میان جاودان خرد مبتنی بر جهان بینی استوار اسلامی حائز اهمیت والایی است. تفکر اسلامی با تبیین وحدانی چشم اندازی وسیع و امیدوارانه از حیات انسان در سلوکش به سمت حقیقت نامتناهی را می گشاید، این تفکر با رد دوگانه انگاری مدرن بر وحدت انسان به مثابه عالم صغیر و جهان به مثابه انسان کبیر تأکید می کند و اصل وجود را امری متحقق به ذات و ساری و جاری در مراتب مختلف ماهیات می داند که راه یافتن به اصل آن تنها از طریق تفکر شهودی ممکن است.