شناسایی ۱۹ آسیب اجتماعی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا طالبی امشب در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده خراسان جنوبی اظهار کرد: ۱۹ آسیب و مشکل مهم اجتماعی در خراسان جنوبی شناسایی شده است.
وی زنان سرپرست خانواده، متکدیان، زباله گردی، کودکان کار و… را از جمله این آسیبها اعلام کرد و افزود: برای بررسی هر یک از آنها کمیتهای تشکیل دادهایم.
به گفته وی قرارگاهی برای این منظور در استان تشکیل شده و مدیران دستگاههای اجرایی استان در جلسات آن گزارشی از اقدامات انجام شده خود را ارائه میکنند.
معاون استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: برای این منظور همچنین هیأتهای اندیشهورز با حضور اساتید دانشگاههای خراسان جنوبی تشکیل شده که هر یک از این هیأتهای اندیشهورز در خصوص رشتهای خاص فعالیت میکنند.
طالبی عنوان داشت: مقرر شده در قالب پایان نامهها آسیبها اجتماعی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
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