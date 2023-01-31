شناسایی ۱۹ آسیب اجتماعی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا طالبی امشب در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده خراسان جنوبی اظهار کرد: ۱۹ آسیب و مشکل مهم اجتماعی در خراسان جنوبی شناسایی شده است.

وی زنان سرپرست خانواده، متکدیان، زباله گردی، کودکان کار و… را از جمله این آسیب‌ها اعلام کرد و افزود: برای بررسی هر یک از آنها کمیته‌ای تشکیل داده‌ایم.

به گفته وی قرارگاهی برای این منظور در استان تشکیل شده و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در جلسات آن گزارشی از اقدامات انجام شده خود را ارائه می‌کنند.

معاون استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: برای این منظور همچنین هیأت‌های اندیشه‌ورز با حضور اساتید دانشگاه‌های خراسان جنوبی تشکیل شده که هر یک از این هیأت‌های اندیشه‌ورز در خصوص رشته‌ای خاص فعالیت می‌کنند.

طالبی عنوان داشت: مقرر شده در قالب پایان نامه‌ها آسیب‌ها اجتماعی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.