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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۲۲:۴۱

استاندار قم مطرح کرد؛

انتقاد از عدم همراهی بانک عامل در ساخت بزرگراه شهید سلیمانی

انتقاد از عدم همراهی بانک عامل در ساخت بزرگراه شهید سلیمانی

قم- استاندار قم در جلسه با مدیران وزارت راه و شهرسازی از عدم همراهی بانک عامل در ساخت بزرگراه شهید سلیمانی گلایه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدتقی شاهچراغی در جلسه با مدیران وزارت راه و شهرسازی کشور که در سالن جلسات امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، با انتقاد از عدم همراهی بانک عامل در ساخت بزرگراه شهید سلیمانی گفت: هرچند تلاش‌های بسیاری برای استفاده از ظرفیت بانک‌ها شده اما هر مسیری که بتوان این چالش را برطرف کند پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه تلاش ما این است که این پروژه پیش از سفر دوم رئیس جمهور تعیین و تکلیف شود، خاطرنشان کرد: با توجه به تعهدات راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه در این پروژه باید پیش از سفر دوم وضعیت روشنی از تکالیفی که داریم را مشخص کنیم.

استاندار قم افزود: یکی از اهمیت‌های این پروژه برای مدیریت استان، از نظر اجتماعی و مشکلاتی است که مردم در هنگام ورود به قم با آن مواجه می‌شوند.

کد مطلب 5697664

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