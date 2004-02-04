يارانه حمل و نقل عمومي در كشور ما مديريت نمي شود

دكتر محمود احمدي نژاد ظهر ديروز در مراسمي كه در مسجد نوريان و به منظور ديدار با صنف رانندگان تاكسي و رسيدگي به مسائل و مشكلات آنها صورت گرفت ، با بيان اين مطلب گفت : روزانه 12 ميليون ليتر بنزين در تهران مصرف مي شود و ما بايد با همت عالي اين مقدار مصرف را به 6 ميليون ليتر در روز برسانيم چراكه اين كار كاهش آلودگي هوا و صرفه جويي در اقتصاد كشور را به دنبال خواهد داشت .

وي با بيان اينكه ما كشور ثروتمند و نيروي كار فعال بسياري داريم ، تصريح كرد : لازمه بهره مندي صحيح از اين منابع خدادادي اين است كه همه با هم باشيم و مسوولان نيز واقعا خود را خدمتگذار اين مردم دانسته و با مردم و در كنار آنها حركت كنند .

دكتر احمدي نژاد گفت : بيش از 20 درصد حمل و نقل عمومي شهر توسط تاكسي ها انجام مي شود و اين در حالي است كه كل ناوگان اتوبوسراني شهر تهران 21 درصد جا به جايي هاي عمومي مردم در سطح شهر را به عهده دارد .

وي افزود : اين كار اقدام ارزشمندي است چراكه اگر مجموعه تاكسيراني واتوبوسراني به عنوان سيستم حمل و نقل عمومي وجود نداشته باشند ، تمام 2 ميليون و 600 هزار وسيله نقليه به خيابانها ريخته و تهران به يك پاركينگ بزرگ تبديل مي شود .

وي رانندگان تاكسي را جزء صبورترين ، پركارترين ، وفادارترين و آگاه ترين قشر خدمتگذار جامعه دانست و اظهار داشت : ماهيت كار شما خدمت است ، بسياري از مشاغل در جامعه ما هستند كه اگر از جامعه حذف شود ، آسيبي به جامعه نمي رسد اما برخي كارها اگر كوچكترين خللي در آن ايجاد شود ، زندگي روزمره مردم دچار نقص مي شود .

احمدي نژاد با بيان اينكه هرچه خدمتي با مشكلات ، فشارها و سختي هاي بيشتري همراه باشد ، قطعا اجرآن هم بيشتر خواهد بود ، اظهار داشت : رانندگان تاكسي جزء آن دسته از اقشار زحمتكش جامعه هستند كه روزانه 10 تا 12 ساعت در خيابانهاي شلوغ ، پرترافيك تهران كه تنها ظرفيت يك سوم خودروهاي موجود را دارد ، مسافران را با روحيات مختلف در سطح شهر جا به جا مي كنند .

وي با انتقاد از برخي تلاشهاي صورت گرفته در جهت مخدوش كردن چهره خدمتگذاران مردم ، اظهار داشت : خيلي ها سعي كردند كه چهره اقشار خدمتگذار را در اذهان ملت ايران مخدوش كرده و از چشم مردم بيندازند تا آنها ديگر نتوانند به خدمتشان ادامه دهند در حاليكه آنها نمي دانند مخدوش كردن چهره يك خدمتگذار ، خدمت به مردم نيست ، اين افراد همواره با زبان طلبكاري با مردم حرف مي زنند اما خودشان كمترين فايده اي براي مردم ندارند .

شهردار تهران در ادامه تصريح كرد : من ادعا نمي كنم كه همه مشكلات شهرداري حل شده اما تلاشها و اقداماتي در اين جهت شروع شده و اميدواريم كه به نتيجه برسد خوشبختانه تا كنون توانسته ايم جلوي يكسري از ريخت و پاشهاي اضافي را بگيريم و با پول آن كارهايي را سامان دهيم .