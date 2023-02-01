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۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۲۳

استاندار گلستان:

دانش‌آموزان در مسیر اعتلاء و توسعه گلستان نقش آفرین باشند

دانش‌آموزان در مسیر اعتلاء و توسعه گلستان نقش آفرین باشند

گرگان- استاندار گلستان با اشاره به ضرورت همراهی و هم افزایی همه اقشار در مسیر توسعه استان، گفت: باید نقش آفرینی دانش‌آموزان برای اعتلای گلستان افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد زنگانه روز چهارشنبه در مراسم متمرکز نواختن زنگ انقلاب مدارس گلستان در مدرسه امام علی (ع) گرگان اظهار کرد: تعلق خاطر و عشق به میهن در دل همه دانش آموزان ایرانی جریان دارد و معلمان و مربیان باید از این ظرفیت برای جریان بخشی به توسعه کشور استفاده کنند.

استاندار گلستان افزود: انتظار است تا نوجوانان و دانش‌آموزان با تهذیب نفس و توجه به نیازهای آینده ایران اسلامی در راستای آرمان‌های امام و انقلاب گام بردارند.

وی گفت: تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با مشارکت دانش آموزان شتاب بیشتری خواهد گرفت و این همراهی موجب اعتمادافزایی و شور و نشاط فراگیر خواهد شد.

همزمان با سالروز ورود تاریخی امام خمینی (ره) به میهن اسلامی و آغاز دهه فجر، زنگ انقلاب اسلامی امروز چهارشنبه به شکل نمادین در مدارس گلستان نواخته شد.

آئین نمادین نواختن زنگ انقلاب در استان گلستان به صورت متمرکز در دبیرستان نمونه امام علی (ع) گرگان برگزار شد.

کد مطلب 5698172

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