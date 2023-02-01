به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد زنگانه روز چهارشنبه در مراسم متمرکز نواختن زنگ انقلاب مدارس گلستان در مدرسه امام علی (ع) گرگان اظهار کرد: تعلق خاطر و عشق به میهن در دل همه دانش آموزان ایرانی جریان دارد و معلمان و مربیان باید از این ظرفیت برای جریان بخشی به توسعه کشور استفاده کنند.

استاندار گلستان افزود: انتظار است تا نوجوانان و دانش‌آموزان با تهذیب نفس و توجه به نیازهای آینده ایران اسلامی در راستای آرمان‌های امام و انقلاب گام بردارند.

وی گفت: تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با مشارکت دانش آموزان شتاب بیشتری خواهد گرفت و این همراهی موجب اعتمادافزایی و شور و نشاط فراگیر خواهد شد.

همزمان با سالروز ورود تاریخی امام خمینی (ره) به میهن اسلامی و آغاز دهه فجر، زنگ انقلاب اسلامی امروز چهارشنبه به شکل نمادین در مدارس گلستان نواخته شد.

آئین نمادین نواختن زنگ انقلاب در استان گلستان به صورت متمرکز در دبیرستان نمونه امام علی (ع) گرگان برگزار شد.