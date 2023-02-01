به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی پیش از ظهرچهارشنبه در آئین نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس با تاکید بر اینکه دستاوردهای انقلاب بسیار چشمگیر بوده اظهار داشت: انقلاب اسلامی سبب شد توسعه در کشور به شکلی متوازن انجام شود، با در نظر گرفتن شاخص‌ها و قیاس قبل و بعد از انقلاب به راحتی می‌توان دریافت که رشد و پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف چه میزان بوده است.

وی افزود: مردم با جمعیت میلیونی در زمانی انقلاب کردند و خواستار سرنگونی رژیم پهلوی شدند که انواع قراردادهای ننگین و از دست رفتن خاک کشور را مشاهده کردند، بحرین در زمان پهلوی از کشور جدا شد در حالی که پس از انقلاب ۳۰۰ هزار شهید تقدیم شد تا یک وجب از خاک وطن به تاراج نرود.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه خاندان پهلوی با کودتا به قدرت رسیدند گفت: در حال حاضر فرزندان این کودتا نمی‌توانند منادی آزادی و دموکراسی باشند، نمی‌توان با بزک کردن چهره این افراد، واقعیت و پیشینه تاریخی آنان را نادیده گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران و ملت متحد در شرایطی قرار دارند که هر صدای یاوه گویی در قبال تمامیت ارضی کشور را خاموش و از کیان کشور دفاع می‌کند.

دوستی با اشاره به سهم اندک آموزش در زمان پهلوی و تحول این حوزه بعد از انقلاب، گفت: زمانی برای مدرسه رفتن دختران، دبستان به میزان کافی وجود نداشت و دختران زیادی از تحصیل بازماندند اما درحال حاضر با رویکرد مثبت جمهوری اسلامی ۶۰ درصد دانشجویان کشور دختران این سرزمین هستند.

وی با تاکید بر تجهیز هنرستان‌های جوار صنایع ادامه داد: از ابتدای دولت ۱۲۲۲ کلاس درس در سطح استان افتتاح شده ۹۸۰ کلاس درس جدید کلنگ زنی می‌شود که با بهره‌برداری از این کلاس‌ها ۲۰ سانتی متر مربع به سرانه آموزشی استان افزوده می‌شود.

نماینده عالی دولت در هرمزگان اظهار داشت: آینده کشور در اختیار فرزندان این انقلاب و نسل جدید است همه وظیفه داریم ایرانی آبادتر را به نسل بعدی تحویل دهیم، دانش آموزان ایران زمین در گام دوم باید فعال شوند و با خود باوری زمینه پیشرفت کشور را فراهم کنند.