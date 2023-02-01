تشریح خدمات نظام در این برهه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی، اظهار کرد: امسال برنامههای دهه فجر در تمامی شهرستانهای استان با همکاری دستگاههای اجرایی و اهتمام جدی مدیران باشکوهتر برگزار خواهد شد.
استاندار خراسان شمالی ادامه داد: دشمنان این روزها هجمههای سنگینی علیه نظام اسلامی به راه انداخته اند، بنابراین ضروری است از همه ظرفیتها برای تشریح خدمات نظام بهره بگیریم.
وی افزود: در این بین مدیران نیز باید از ظرفیت رسانهها و فضای مجازی برای تبیین و روشنگری در خصوص دستاوردهای نظام اسلامی استفاده شود.
استاندار خراسان شمالی گفت: جدای از تبلیغات محیطی و رسانهای برای گرامیداشت ایام الله دهه فجر، برنامههای بزرگداشت این آئین حماسی در بستر فضای مجازی نیز باید دنبال شود.
وی با بیان اینکه قطار پیشرفت کشور همچنان در حال حرکت است، خاطرنشان کرد: با وجود تمامی دسیسهها و تحریمها، توقفی در مسیر پیشرفت کشور ایجاد نخواهد شد زیرا که وحدت مثال زدنی در کشور حاکم است و مردم همواره پشتیبان این نظام و انقلاب اسلامی هستند.
حسین نژاد یادآور شد: بی تردید در روز ۲۲ بهمن ماه امسال نیز شاهد حضور پر رنگ مردمی برای تجدید بیعت با دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی خواهیم بود.
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