به گزارش خبرنگار مهر، یارمحمد رسالتی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه رسیدگی به حقوق عامه شهرستان ایذه اظهار کرد: تلاش برای حفظ امنیت مردم و نظارت بر حسن انجام امور، یکی از وظایف دادستانی است و در این خصوص پیگیری‌های لازم به صورت مستمر صورت می‌گیرد و با مدیرانی که در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند حتماً برخورد قانونی خواهد شد.

وی ادامه داد: رفع نواقص جاده‌ای، زیرسازی مناسب جاده‌ای، توسعه راه‌‎ها و تکمیل پروژه‌های راه‌سازی و ایمن‌سازی راه‌ها از مهم‌ترین مطالبات این دادسرا به عنوان ناظر بر حقوق عامه است.

رسالتی خواستار توجه بیشتر اداره کل راهداری خوزستان به وضعیت جاده‌های این شهرستان شد و گفت: ضرورت دارد تا سه ماه آینده پیمانکار بهسازی و تعریض محور خوزستان به چهارمحال و بختیاری تعیین و نواقص جاده‌های روستایی اطراف برطرف شود.

دادستان ایذه افزود: همچنین همه محورهای مواصلاتی این شهرستان ظرف دو هفته ایمن‌سازی و به وسایل ایمنی از جمله روشنایی مناسب، دوربین، شیار لرزاننده، گارد ریل و علائم جاده‌ای مجهز شود.

وی همچنین در خصوص تکمیل پل روگذر و زیرگذر ناشلیل ظرف سه ماه آینده و برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار برای احداث پل زیرگذر پل بلوطک شیخان تا پایان سال، تاکید کرد.