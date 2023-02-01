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۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۲۰:۵۵

دادستان ایذه:

اداره کل راهداری خوزستان باید نواقص جاده‌ای ایذه را برطرف کند

اداره کل راهداری خوزستان باید نواقص جاده‌ای ایذه را برطرف کند

ایذه- دادستان ایذه خواستار توجه بیشتر اداره کل راهداری خوزستان به وضعیت جاده‌های این شهرستان شد و گفت: اقدامات لازم برای رفع نواقص جاده‌ای در ایذه باید ظرف سه ماه آینده انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یارمحمد رسالتی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه رسیدگی به حقوق عامه شهرستان ایذه اظهار کرد: تلاش برای حفظ امنیت مردم و نظارت بر حسن انجام امور، یکی از وظایف دادستانی است و در این خصوص پیگیری‌های لازم به صورت مستمر صورت می‌گیرد و با مدیرانی که در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند حتماً برخورد قانونی خواهد شد.

وی ادامه داد: رفع نواقص جاده‌ای، زیرسازی مناسب جاده‌ای، توسعه راه‌‎ها و تکمیل پروژه‌های راه‌سازی و ایمن‌سازی راه‌ها از مهم‌ترین مطالبات این دادسرا به عنوان ناظر بر حقوق عامه است.

رسالتی خواستار توجه بیشتر اداره کل راهداری خوزستان به وضعیت جاده‌های این شهرستان شد و گفت: ضرورت دارد تا سه ماه آینده پیمانکار بهسازی و تعریض محور خوزستان به چهارمحال و بختیاری تعیین و نواقص جاده‌های روستایی اطراف برطرف شود.

دادستان ایذه افزود: همچنین همه محورهای مواصلاتی این شهرستان ظرف دو هفته ایمن‌سازی و به وسایل ایمنی از جمله روشنایی مناسب، دوربین، شیار لرزاننده، گارد ریل و علائم جاده‌ای مجهز شود.

وی همچنین در خصوص تکمیل پل روگذر و زیرگذر ناشلیل ظرف سه ماه آینده و برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار برای احداث پل زیرگذر پل بلوطک شیخان تا پایان سال، تاکید کرد.

کد مطلب 5698520

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