به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که تنها دو ساعت قرار گرفتن در معرض اگزوز کامیون ناشی از سوخت گازوئیل، اتصال عملکردی مغز را مختل می‌کند، که می‌تواند توانایی فکر کردن و به خاطر آوردن را کاهش دهد.

«جودی گاوریلوک»، محقق ارشد این مطالعه از دانشگاه ویکتوریا کانادا، گفت: «ما افراد را پس از قرار گرفتن در معرض اگزوز کامیون‌ها با قرار گرفتن در معرض هوای فیلتر شده مقایسه کردیم. دیدیم که فعالیت شبکه مغزی کاهش یافت.»

وی در ادامه افزود: «خوشبختانه، این اثر زیاد دوام نمی‌آورد، معمولاً ظرف چند ساعت از بین می‌رود، اما مشخص نیست که آیا قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض اگزوز کامیون‌ها می‌تواند باعث آسیب دائمی مغز شود یا خیر.»

او خاطرنشان کرد: «در حال حاضر مطالعاتی در حال انجام است که نشان می‌دهد آیا این شرایط می‌تواند یک عامل خطر بالقوه برای بیماری‌های عصبی مانند بیماری آلزایمر باشد.»

در مطالعه قبلی، «عایشه دیکرسون»، استادیار بخش اپیدمیولوژی در دانشگاه جان هاپکینز مریلند، دریافت: «قرار گرفتن در معرض دود ناشی از گازوئیل در محل کار با افزایش خطر ابتلاء به بیماری عصبی ALS مرتبط است.»

دیکرسون می‌گوید: «بسیار محتمل است که قرار گرفتن در معرض طولانی مدت باعث آسیب دائمی به مغز شود.»

این خطر به ویژه برای افرادی که در نزدیکی بزرگراه‌ها و جاده‌های پر ترافیک زندگی می‌کنند بسیار شدید است.

در آزمایشگاه، گاوریلوک و همکارانش ۲۵ بزرگسال را در معرض اگزوز دود گازوئیل و سپس در معرض هوای فیلتر شده قرار دادند. آنها از MRI برای ارزیابی اثرات این قرار گرفتن بر روی مغز استفاده کردند.

محققان دریافتند که اگزوز گازوئیل باعث کاهش اتصال عملکردی در مناطقی از مغز می‌شود که با کاهش عملکرد ذهنی، تصمیم گیری و علائم افسردگی مرتبط است.

گاوریلوک گفت: «همین اثر احتمالاً پس از قرار گرفتن در معرض اگزوز بنزین و حتی دود ناشی از آتش سوزی‌های جنگلی هم وجود دارد.»