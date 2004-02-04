پدربمب اتمي پاكستان انتقال دانش هسته اي به خارج از اين كشور را تكذيب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، عبد القادرخان دانشمند هسته اي و پدر بمب اتمي پاكستان تكذيب كرد كه در بازجويي خود گفته است فنآوري و اسرارهسته اي پاكستان را دراختيار ايران ، ليبي و كره شمالي قرار داده است .

پدر بمب هسته اي پاكستان هم اكنون در منزلش تحت مراقب شديد قرار دارد و ازهرگونه ملاقات منع شده است .

با اين حال قاضي حسين احمد يكي ازرهبران اسلامي پاكستان ديروزاعلام كرد: عبدالقادرخان دانشمند هسته اي پاكستان تكذيب كرده كه دانش هسته اي را به ايران ، ليبي ، كره شمالي منتقل كرده است .

اين قاضي درگفتگو با تلويزيون "جيو" پاكستان گفت : پس ازاعلام گزارشهاي خبري درمورد انتقال دانش هسته اي به خارج، ازطريق تلفن همراه با عبدالقادرخان صحبت كردم واواعتراف كرد كه دانش هسته اي را به خارج انتقال داده است .

منابع رسمي پاكستان دو روز پيش اطلاع دادند: عبدالقادر خان به طورشفاهي اذعان كرده كه دانش هسته اي را دراختيار كشورهاي ليبي ، ايران و كره شمالي قرار داده است اما منابع رسمي پاكستان سخنان وي را تاييد نكردند .

قاضي حسين احمد گفت : براي دومين باراز طريق تلفن همراه باعبدالقادرخان تماس گرفتم اما وي علنا انتقال دانش هسته اي را به اين سه كشور تكذيب كرد. هنوزقاضي حسين احمد موعد گفتگوي بعدي را با اين دانشمند هسته اي پاكستان مشخص نكرده است .

