لغو طرح سپر موشکی آمریکا به شرط انصراف ایران از حقوق هسته ای خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"دانیل فراید"، دستیار وزر امورخارجه آمریکا دیشب ادعا کرد: آمریکا می تواند برنامه سپر موشکی خود را در اروپای مرکزی تغییر دهد؛ چنانچه ایران برنامه غنی سازی اورانیوم را متوقف کند.

وی گفت : مقامهای آمریکایی این موضع واشنگتن را برای روسیه در مقر ناتو توضیح داده اند تا نگرانی هایی را که طرح سپر موشکی برای روسیه ایجاده کرده، برطرف کنند.

وی که در بروکسل، مقر ناتو به سر می برد، ادعا کرد: نگرانی واقعی ما روسیه نیست. هدف این طرح مقابله با مشکلات مهمی است که ما شاهد گسترش آن هستیم که ایران است و اگر این مشکل حل شود یا تقلیل یابد، ما به سمت پایان(طرح سپر موشکی) حرکت خواهیم کرد.

فراید درادامه تلاشها برای القای این مطلب که برنامه هسته ای صلح آمیز ایران یک تهدید است، مدعی شد: این یک سامانه تهدید-محور است و اگر ایران از غنی سازی اورانیوم دست بردارد و با جامعه بین المللی همکاری کند و رویکرد متفاوتی نسبت به مسائل در پیش گیرد، بر آن تاثیرگذار خواهد بود.

برنامه سپر موشکی آمریکا شامل استقرار 10 موشک رهگیر در لهستان و سامانه راداری آن در جمهوری چک است. درحالی که واشنگتن ادعا می کند این سامانه برای مقابله با موشکهای دوربرد ایران است، روسیه آن را در واقع ابزاری برای تحت نظر قرار دادن خاک روسیه می داند و به شدت با آن مخالفت کرده است.

"ولادیمیر پوتین"، رئیس جمهوری روسیه روز سه شنبه 24 مهر همزمان با حضور در تهران خبر داده بود آمریکا احتمالاً آماده تعدیل موضعش درباره این طرح است.

دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سخنان خود گفت : مقامهای آمریکا موضعشان را درباره ایران برای روسیه توضیح داده اند و آنها(روسها) به نظر می رسد به آن علاقه مند هستند. پیام ما به روسها این بوده که ما برای مقابله با آنچه ما تهدید موشکهای بالستیک و سلاح های اتمی ایران! می دانیم، اقدام به طراحی و پیشبرد برنامه دفاع موشکی کرده ایم و کمک شما و همه کشورهای مسئولیت پذیر را می خواهیم تا با ایران کار کنند به نحوی که این مشکل کاهش یابد و مرتفع شود.

فراید در واکنش به درخواست هفته گذشته روسیه مبنی بر متوقف شدن این برنامه از سوی کشورهای اروپایی، هرگونه توقف فوری آن را رد کرد، اما پیشنهاد داد سرعت اجرای طرح می تواند تحت شرایطی کاهش یابد. وی همچنین خبر داد "اریک ادلمان"، معاون وزیر دفاع آمریکا و سرتیپ "هنری اوبرینگ"، کارشناس ارشد سپر موشکی اطلاعاتی را درباره تهدیدهای ایران به متحدان آمریکا در ناتو ارائه کرده اند.

به گزارش مهر ، مقامات روسی بارها تاکید کرده اند که ادعاهای آمریکا مبنی بر استقرار سپر موشکی در شرق اروپا برای مقابله با تهدید موشک های ایرانی دروغ است و هدف اصلی آنها مقابله با توان دفاعی مسکو می باشد.