اروپا به گفتگوهاي خود با ايران ادامه مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، رويدادهاي اخيرايران درآستانه برگزاري انتخابات پارلماني اين كشور مورد توجه رسانه هاي گروهي جهان قرار گرفته است.

براساس گزارشهاي رسيده " فرانكو فراتيني " وزير امورخارجه ايتاليا به همين منظور در گفتگو با روزنامه " لا ستامپا " چاپ رم شركت كرده است .

" فرانكو فراتينى " در پاسخ به سوالي در خصوص گفتگوى اخيرتلفني خود با " كالين پاول " وزيرامورخارجه آمريكا در بازگشت از تهران گفت: پاول خاطر نشان كرد كه آمريكا براى آغاز مذاكرات خود به منظور ازسرگيري روابط ديپلماتيك با ايران هيچگونه پيش شرطى نخواهد گذاشت.

وزيرامورخارجه ايتاليا در ادامه با اشاره به اينكه مقامات آمريكايي در انتظار نتايج گفتگوهاي اروپا با ايران است ، اظهار داشت : ما نيز به نوبه خود از مقامات تهران خواسته ايم به همكاريهاي خود با آژانس بين المللى انرژى اتمى ادامه داده و براي برگزارى انتخابات آزاد نيز تلاش نمايد.

وي همچنين خاطرنشان كرد: يكى از اهداف اصلى سفر وي به ايران حمايت ازروند دمكراسى دراين كشوربوده است. وي تاكيد كرد ايران نقش بسيارمهمى را درمنطقه ايفا مى كند كه نمى توان نقش اين كشور را ناديده گرفت.

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