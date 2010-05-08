آیت الله سیستانی خواستار تشکیل فوری دولت جدید عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، "نوری شاویس" معاون نخست وزیر عراق ظهر پنجشنبه با آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق دیدار و درباره تحولات سیاسی این کشور رایزنی کرد.

شاویس پس ازاین دیدار در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که آیت الله سیستانی تسریع در تشکیل دولت جدید طبق برنامه های آشکار و در چارچوب قانون اساسی عراق به گونه ای که تمامی گروهها در آن مشارکت داشته باشند را خواستار شد.

وی درباره علت دیدار خود با آیت الله سیستانی و محتوای نامه رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایشان گفت: این دیدار در شرایطی صورت می گیرد که عراق به گشایش باب گفتگوها برای تشکیل دولت جدید نیاز مبرم دارد و مسعود بارزانی در نامه خود ضمن عرض ارادت به آیت الله سیستانی طول عمر را برای وی خواستار شده بود.