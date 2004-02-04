طي 18 سال گذشته ، سالانه 5 كيلومتر خط مترو در تهران احداث شده است

به همين جهت در سالهاي اخير با ادامه سياستهاي احداث شهركهاي اقماري جديد ، خطوط حمل و نقل ريلي ديگري به صورت مترولينك به شهرهاي جديد هشتگرد ، پرديس ، پرند ، ( كه به فرودگاه بين المللي امام خميني نيز سرويس مي دهد ) و ورامين و شهريار در دستور كار شركت مترو قرار گرفته است كه با احداث تمامي خطوط سهم مترو از سفرهاي درون شهري از 45 درصد و در حمل و نقل تهران بزرگ از مرز 50 درصد خواهد گذشت .

تا كنون 68 كيلومتر از خطوط متروي تهران به بهره برداري رسيده كه اين امر در نوع خود يك نوع ركورد محسوب مي شود و اين امر بدين معني است كه در طول 18 سال به طور متوسط سالانه 5 كيلومتر از خط متروي تهران ساخته شده است كه بيشتر از ميانگين جهاني است .

اينك با گذشت زمان كوتاهي از راه اندازي خطوط 1، 2 و 5 متروي تهران آثار گسترده آن در بهبود ترافيك ، كاهش آلودگي هوا ، كاهش آلودگي صوتي و كاهش تنش هاي اجتماعي در جامعه شهري تهران كاملا مشهود است كه ايجاد فرهنگ نظم در سفرهاي درون شهري ، دميدن روحيه نشاط وشادابي در ميان مسافران مترو از طريق فراهم كردن محيطي آرام و امن و ارتقاء سطح بهره وري مردم از طريق افزايش ساعات مفيد كاري و .. از جمله اين آثار است .

برخي اقدامات انجام شده طي سالهاي اخير از سوي شركت راه آهن شهري تهران و حومه بدين شرح است :

افتتاح و بهره برداري از متروي تهران - كرج به طول 5/31 كيلومتر در اسفند 1377 با حضور رئيس جمهور.

افتتاح و بهره برداري از بخش غربي خط 2 مترو از ميدان صادقيه تا ميدان امام خميني به طول 1/9 كيلومتر به عنوان اولين متروي زيرزميني ايران در اسفند 1378 توسط رئيس جمهور .

انتقال رسمي شركت راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو ) به شهرداري تهران در تيرماه 79 .

بهره برداري از فاز اول خط 1 مترو از دروازه دولت تا علي آباد به طول 5/8 كيلومتر در در شهريور 80 توسط رئيس جمهور.

بهره برداري از فاز دوم خط 1 مترو از ميرداماد تا دروازه دولت به طول 1/6 كيلومتر در اسفند 80 توسط رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام .

افتتاح و بهره برداري از نخستين پايانه و تعميرگاه غرب خط 2 متروي تهران در اسفند 81 با حضور وزير كشور .

اتصال قطعه سوم از خط 1 حد فاصل ايستگاه علي آباد تا شهرري به طول 9/3 كيلومتردر آبان 81 با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي .

كلنگ زني طرح توسعه خط 1 متروي تهران به سمت ميدان تجريش در دي 81 .

اتصال حرم مطهر حضرت امام خميني و بهشت زهرا به شبكه متروي تهران در اسفند 81 .

اين آمار نشان دهنده آن است كه ظرف حدود 4 سال 68 كيلومتر از خطوط متروي تهران و حومه به بهره برداري رسيده است كه در نوع خود يك ركورد محسوب مي شود . در برنامه اول احداث خطوط متروي تهران و حومه ، ساخت حدود 90 كيلومتر مسير روزميني و زير زميني پيش بيني شده است كه اميد مي رود در سال 84 به اتمام برسد .

پيش بيني مي شود با راه اندازي 90 كيلومتر خط مترو تعداد سفرهاي درون شهري به 12 ميليون و سفرهاي برون شهري از مرز2 ميليون و 600 هزار سفر در روز خواهد گذشت .

با اجراي برنامه اول ، شبكه متروي تهران به 90 كيلومتر خواهد رسيد و رتبه 19 را در بين شهرهاي جهان به دست خواهد آورد اما قطعا مشكلات ترافيك تهران احتياج به ايجاد خطوط بعدي دارد و در صورتيكه توسعه مترو ادامه پيدا نكند ، از ظرفيت ايجاد شده فعلي نيز استفاده بهينه نخواهد شد .

گفتني است بهره برداري از امتداد خط 1 متروي تهران تا ميدان تجريش ظرف 5 سال آينده ، بهره برداري از متروي بهارستان ، بهره برداري از خط سريع السير تهران - كرج - مهرشهر ، بهره برداري از خط 2 متروي تهران واقع در منطقه دردشت و امتداد آن تا بزرگراه رسالت و خيابان شهيد مدني از اهداف آتي شركت راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو ) است .