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۱۵ بهمن ۱۳۸۲، ۹:۴۹

25 سال افتخار ...(6)

طي 18 سال گذشته ، سالانه 5 كيلومتر خط مترو در تهران احداث شده است

گروه اجتماعي خبرگزاري مهر - با افزايش روز افزون تعداد سفرهاي روزانه تهران به تناسب افزايش جمعيت ، ثابت ماندن ظرفيت عبوري خيابانها و معابر شهري و محدوديت تعداد و ظرفيت وسايل نقليه شخصي ، افزايش ظرفيت سيستم حمل و نقل همگاني تهران اجتناب ناپذير است .

به همين جهت در سالهاي اخير با ادامه سياستهاي احداث شهركهاي اقماري جديد ، خطوط حمل و نقل ريلي ديگري به صورت مترولينك به شهرهاي جديد هشتگرد ، پرديس ، پرند ،  ( كه به فرودگاه بين المللي امام خميني نيز سرويس مي دهد ) و ورامين و شهريار در دستور كار شركت مترو قرار گرفته است كه  با احداث تمامي خطوط سهم مترو از سفرهاي درون شهري از 45 درصد و در حمل و نقل تهران بزرگ از مرز 50 درصد خواهد گذشت .

تا كنون  68 كيلومتر از خطوط متروي تهران به بهره برداري رسيده كه اين امر در نوع خود يك نوع ركورد محسوب مي شود و اين امر  بدين معني است كه در طول 18 سال  به طور متوسط سالانه 5 كيلومتر از خط متروي تهران ساخته شده است كه بيشتر از ميانگين جهاني است .

اينك با گذشت زمان كوتاهي از راه اندازي خطوط 1، 2 و 5  متروي تهران آثار گسترده آن در بهبود ترافيك ، كاهش آلودگي هوا ، كاهش آلودگي صوتي و كاهش تنش هاي اجتماعي  در جامعه شهري تهران كاملا مشهود است كه  ايجاد فرهنگ نظم در سفرهاي درون شهري ، دميدن روحيه نشاط  وشادابي در ميان مسافران مترو از طريق فراهم كردن محيطي آرام و امن و ارتقاء  سطح بهره وري مردم از طريق افزايش ساعات مفيد كاري و .. از جمله اين آثار است .

برخي اقدامات انجام شده طي سالهاي اخير از سوي شركت راه آهن شهري تهران و حومه بدين شرح است :

 افتتاح و بهره برداري  از متروي تهران - كرج   به طول 5/31 كيلومتر در اسفند 1377 با حضور رئيس جمهور.  

 افتتاح و بهره برداري از بخش غربي خط 2 مترو از ميدان صادقيه  تا ميدان امام خميني به طول 1/9 كيلومتر به عنوان اولين متروي زيرزميني  ايران  در اسفند 1378 توسط رئيس جمهور .

انتقال رسمي شركت راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو ) به شهرداري تهران  در تيرماه 79 .

 بهره برداري از فاز اول خط 1 مترو از دروازه دولت تا علي آباد به طول 5/8 كيلومتر در  در شهريور 80  توسط رئيس جمهور.

 بهره برداري از فاز دوم خط 1 مترو از ميرداماد تا دروازه دولت به طول 1/6 كيلومتر در اسفند 80  توسط رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام .

 افتتاح و بهره برداري از نخستين پايانه  و تعميرگاه غرب خط 2 متروي تهران   در اسفند 81 با حضور وزير كشور .

اتصال  قطعه سوم از خط 1 حد فاصل ايستگاه علي آباد  تا شهرري  به طول 9/3 كيلومتردر آبان 81 با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي .

كلنگ زني طرح توسعه خط 1 متروي تهران به سمت ميدان تجريش در  دي 81 .

اتصال حرم مطهر حضرت امام خميني و بهشت زهرا به شبكه متروي تهران در اسفند 81 .

اين آمار نشان دهنده آن است كه ظرف حدود 4 سال 68 كيلومتر از خطوط متروي تهران و حومه به بهره برداري رسيده است كه در نوع خود يك ركورد محسوب مي شود . در برنامه اول احداث خطوط متروي تهران  و حومه ، ساخت حدود 90 كيلومتر مسير روزميني  و زير زميني پيش بيني شده است كه اميد مي رود در سال 84 به اتمام برسد .

پيش بيني مي شود با راه اندازي 90 كيلومتر خط مترو تعداد سفرهاي درون شهري به  12 ميليون  و سفرهاي برون شهري از مرز2 ميليون و 600 هزار سفر در روز خواهد گذشت . 

با اجراي برنامه اول ، شبكه متروي تهران به 90 كيلومتر خواهد رسيد و رتبه 19 را در بين شهرهاي جهان به دست خواهد آورد اما قطعا مشكلات ترافيك تهران احتياج به ايجاد خطوط بعدي دارد  و در صورتيكه توسعه مترو ادامه پيدا نكند ، از ظرفيت ايجاد شده فعلي نيز استفاده بهينه نخواهد شد .

گفتني است بهره برداري از امتداد  خط 1 متروي تهران تا ميدان تجريش ظرف 5 سال آينده ، بهره برداري از متروي بهارستان ،  بهره برداري از خط سريع السير تهران - كرج - مهرشهر ، بهره برداري از خط 2 متروي تهران واقع در  منطقه دردشت و امتداد آن تا بزرگراه رسالت و خيابان  شهيد مدني از اهداف آتي شركت راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو ) است .

کد مطلب 56994

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