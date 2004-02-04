انجام حجامت بايد بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت انجام شود

معاون سلامت وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" وزارت بهداشت هيچ گونه مخالفتي با انجام حجامت ندارد و با حجامتي كه طبق شرايط اعلام شده در بخشنامه اي كه ما اعلام كرده ايم انجام گيرد، كاملاً موافق است."

دكتر محمد اسماعيل اكبري از ميزان انجام حجامت و بيماري زايي اين اقدام در كشور اظهار بي اطلاعي كرد و ادامه داد:" حجامت واقعاً بخشي از خواص درماني را داراست، منتهي اين اقدام به دليل آنكه ايجاد خون ريزي مي كند نوعي عمل جراحي محسوب مي شود از همين رو بايد تمام نكات بهداشتي مرتبط با اعمال جراحي در اين روش درماني نيز رعايت شود."

وي انجام تاتو( اصلاح ابرو ) در آرايشگاهها را نيز همانند حجامت ملزم به رعايت موارد بهداشتي دانست وافزود:" وزارت بهداشت با انجام اين اعمال نيز همانند انجام حجامت در مراكز غير بهداشتي به شدت مخالف است ور در صورت شناسايي محل با افراد برخورد كرده و بلافاصله آن مكان را تعطيل مي كند."