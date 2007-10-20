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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۸

"زندگینامه عین القضات همدانی" مکتوب شد

"زندگینامه عین القضات همدانی" از جمله آثار زیرچاپ محمود برآبادی است که طی ماه های آینده از سوی نشر مدرسه وارد بازار کتاب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برآبادی در این اثر، "عین القضات" را به عنوان یک شخصیت اصلاح طلب دینی برای نوجوانان معرفی کرده و زندگینامه این عارف قرن پنجم را در قالب داستان به رشته تحریردرآورده است.

از برآبادی قبلا زندگینامه شخصیت هایی چون عبدالرحمان جامی، ابوریحان بیرونی و قائم مقام فراهانی به وسیله نشر مدرسه منتشر شده است.

همچنین کتاب "سفر به شهر سلامت" به قلم این نویسنده با موضوع "ایمنی کودکان به هنگام عبور و مرور" ماه آینده به پیشخوان کتابفروشی ها می آید.

وی این کتاب را به پیشنهاد سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران برای کودکان به رشته تحریر درآورده است. تصویرگری "سفر به شهر سلامت" را مرجان پولکی انجام داده است.

مجموعه داستان "روزهای آبی" به قلم این نویسنده نیز امسال از سوی نشر شباویز برای نوجوانان منتشر می شود.

کد مطلب 570047

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