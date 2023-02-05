حجم معاملات این هفته بورس تعیین کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بازار سرمایه به صورت باور نکردنی شاهد ریزش افسار گریخته بود اما در دو روز انتهای معاملات بازار به تعادل نسبی رسید

علی فراقی در تحلیل وضعیت هفته پیش رو بازار سرمایه به مهر گفت: باید با این جمله به بررسی و پیش بینی هفته پیش رو معاملات پرداخت، عدم امنیت سرمایه گذاری در بازار و ابهامات حل نشده بسیار.

فراقی افزود: تمامی پارامترهای بازار باهم یک مورد را فریاد می‌زنند که به زیبایی در معاملات هفته قبلی مشهود بود و انتظار می‌رود برای هفته پیش رو نیز ادامه دارد باشد و آن سردرگمی است. از لحاظ تکنیکی هم به نظر خواهد آمد کندلی که قرار است در پایان هفته بسته شود آنچنان قدرتمند چه از لحاظ خریدار یا فروشنده نباشد مگر کم کم به سمت بهبود این ابهامات و شاهد ثبات نسبی باشیم تا بازار بتواند سمت حرکتی خود را تعیین نماید. در این هفته معاملاتی هم به احتمال بالایی تک سهم‌ها از لحاظ معاملاتی می‌توانند راضی کننده تر عمل کنند.

پارامتری هم که می‌تواند به صورت هفتگی هم بررسی شود میزان ورود پول به بازار و میزان حجم معاملات است زیرا همانند یک ضربان قلب برای بازار و میزان سلامت آن عمل می‌نمایند.یکی از موارد مهم برای اشاره به مبحث خودرو و ادامه فعالیت آن در بورس کالا است که با موارد یکی دو هفته اخیر در بی تصمیمی خاصی به سرمی برد که با تعیین تکلیف خود می‌تواند تأثیر مناسبی بر بازار بگذارد.

فراقی در پایان گفت: در نمادهای بزرگ هم هفته پیش رو مقداری محتاطانه تر باید در راستای سرمایه گذاری باشند هرچند در آینده انتظار رشدهای قابل توجهی از آنها خواهد رفت.

بازار کف پایین‌تر می بیند؟

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پیش رو بازار می‌تواند دستخوش هیجان‌های تازه خبری باشد و این هیجان‌ها بازار را به یک باره منفی یا مثبت کند اما اگر خبر خاصی نباشد بازار می‌تواند دستخوش نوسان‌ها و ایجاد کف سازی است، برخی از تحلیلگران تکنیکال مانند علی کیهانی معتقدند بازار کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را دوباره دیده و به یک باره با رشد عجیب و غریبی مواجه خواهد شد، برخی دیگر از تحلیلگران را کف بازار سرمایه در این شرایط را یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دانسته و آغاز رشد بازار را در آن محدوده می‌بینند.