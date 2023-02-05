هر کس در زمینه صادرات و اشتغال کار کند جهادگر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان شامگاه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان شادگان با تاکید بر اینکه مدیران و مسئولان باید با برنامه مشخص گام بردارند، اظهار داشت: اگر به عنوان مدیر دستگاه هدفگذاری برای اجرای امور را در نظر نداشته باشیم به طور حتم مسیر را گم خواهیم کرد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه هدف نهایی مدیران باید شناخت اهداف و ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای مأموریت خود در چارچوب نظام جمهوری اسلامی باشد، بیان کرد: مسئولان باید برای اهداف خود سیر حرکت تعیین و مأموریتهای خود را ذیل اهداف مدنظر مشخص و سپس نقشه راه خود را به عنوان یک مدیر تعیین کنند.
حسینی محراب بر ضرورت همافزایی میان دستگاهها تأکید و عنوان کرد: همه ما آمدهایم که زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران خدمتگذار مردم باشیم؛ بنابراین باید در کف میدان به مردم خدمت کنیم و مشکلات آنها را برطرف کنیم.
وی تصریح کرد: مدیریت سنتی بر مدیریت علمی برتری و سلطه ندارد، باید نگرش خود را تغییر دهیم و از مدیریت سنتی بپرهیزیم.
استاندار خوزستان خطاب به مدیران افزود: هرچه میتوانید از ظرفیت نخبگان در پیشبرد امور بهره بگیرید؛ جریان مدیریت علمی نیازمند نوابغ، نخبگان، سواد رسانهای و علمی است.
حسینی محراب با بیان اینکه مزیتهای استان باید شناسایی شوند، ادامه داد: چرخهای که میتواند اقتصاد خوزستان را پیش ببرد؛ صنایع بزرگ، ایجاد صنایع کوچک متناسب با صنایع بزرگ و خوشههای صنعتی است.
وی ابراز کرد: برخی صنایع مانند صید، ماهیگیری و پرورش میگو از جمله ظرفیتهایی است که باید افزون بر نجات شیلات منجی استان باشند؛ باید هر چه که میتوانیم قوانین، مقررات و آئین نامهها را به نفع مردم انجام دهیم و با افرادی که به حقوق دیگران تجاوز میکنند تا بن دندان برخورد خواهیم کرد.
استاندار خوزستان گفت: اسکله شادگان میتواند ظرفیت عظیمی برای صادرات استان و کشور باشد؛ بنابراین موانع باید از سر راه برداشته شود و گمرک سهولت در ترخیص کالا را انجام دهد.
حسینی محراب با بیان اینکه ما باید در تجارت خارجی موفق شویم، اظهار کرد: راه برون رفت از بیکاری در هدفهای صادراتی است باید اشتغال و تولید برای صادرات صورت گیرد؛ هر کس که در این زمینه کار کند، جهادگر است.
وی عنوان کرد: سرمایهگذاران باید آرامش فکری داشته باشند، نباید فرآیند سرمایهگذاری در استان پیچیده شود.
استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت ایجاد طرح دانش بنیان برای لایروبی کارون بیان کرد: مشکلات آب و فاضلاب در شهر و روستاها باید برطرف شود.
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