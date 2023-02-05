علی باستین در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دهه مبارک فجر امسال طرحهای بسیار مهمی با سرمایهگذاری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در استان بوشهر افتتاح یا کلنگزنی میشود که این میزان پروژه در استان بینظیر است.
وی اضافه کرد: پروژههای دهه فجر امسال در استان بوشهر شامل پروژههای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی بخش خصوصی است که حجم بالایی از این پروژهها به همت بخش خصوصی اجرایی شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به اجرای طرحهای بسیار مهم در استان بوشهر افزود: در دهه فجر امسال ۹۶ درصد از پروژههای افتتاحی و سرمایهگذاری در استان بوشهر با همت بخش خصوصی انجام شده که این فرصتی غنیمت است.
وی با اشاره به اینکه با حمایت از بخش خصوصی میتوانیم به توسعه در استان امیدوار باشیم تصریح کرد: رونق و توسعه اقتصاد این استان راهی جز حمایت از بخش خصوصی ندارد.
باستین با اشاره به اینکه همه مسئولان باید از بخش خصوصی حمایت کنند ادامه داد: تسهیل صدور مجوزها، تسهیلات و تأمین زمین در کوتاهترین زمان ممکن از راهکارهای مهم در این زمینه است.
وی از تشکیل کارگروههای تکمیل زنجیره ارزش در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: این کارگروهها با حضور دستگاههای اقتصادی و بخش خصوصی راهاندازی میشود.
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