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۱۶ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۵۰

مدیر امور آب و فاضلاب گرگان خبرداد؛

افتتاح ۸ پروژه آبرسانی و فاضلاب طی دهه فجر در گرگان

افتتاح ۸ پروژه آبرسانی و فاضلاب طی دهه فجر در گرگان

گرگان- مدیر امور آب و فاضلاب گرگان از افتتاح پروژه‌های آبرسانی و طرح فاضلاب در این شهرستان و ۶ روستای تحت پوشش همزمان با دهه مبارک فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان غلامی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: چهار حلقه چاه آب شرب، ۵۰۰ متر شبکه توزیع آب شرب و یک باب ایستگاه پمپاژ به مناسبت دهه فجر در گرگان به بهره برداری می‌رسد که ۴۱۶ میلیارد ریال برای این پروژه‌ها سرمایه گذاری شده و بیش از ۱۵ هزار نفر از آن بهره مند خواهند شد.

مدیر امور آب و فاضلاب گرگان افزود: با افتتاح این پروژه‌ها هزاران نفر از اهالی شهر گرگان و ۶ روستای مریم آباد، چهار چنار، تورنگ تپه، رستم کلاً، تیمورآباد و جهان تیغ از نعمت آب شرب پایدار، سالم و بهداشتی بهره مند می‌شوند.

گفتنی است استان گلستان که از نعمت دریا و رودخانه‌های زیادی برخوردار است به دلیل عدم سرمایه گذاری لازم در بیشتر شهرها با کمبود آب آشامیدنی مواجه است و این چالش‌ها خود را در فصل گرم نشان می‌دهد.

عدم تأمین زیرساخت‌های لازم توسعه در صنعت آب از مهمترین علت‌های بروز این مشکلات است.

کد مطلب 5700728

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