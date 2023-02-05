افتتاح ۸ پروژه آبرسانی و فاضلاب طی دهه فجر در گرگان

‌به گزارش خبرنگار مهر، قربان غلامی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: چهار حلقه چاه آب شرب، ۵۰۰ متر شبکه توزیع آب شرب و یک باب ایستگاه پمپاژ به مناسبت دهه فجر در گرگان به بهره برداری می‌رسد که ۴۱۶ میلیارد ریال برای این پروژه‌ها سرمایه گذاری شده و بیش از ۱۵ هزار نفر از آن بهره مند خواهند شد.

مدیر امور آب و فاضلاب گرگان افزود: با افتتاح این پروژه‌ها هزاران نفر از اهالی شهر گرگان و ۶ روستای مریم آباد، چهار چنار، تورنگ تپه، رستم کلاً، تیمورآباد و جهان تیغ از نعمت آب شرب پایدار، سالم و بهداشتی بهره مند می‌شوند.

گفتنی است استان گلستان که از نعمت دریا و رودخانه‌های زیادی برخوردار است به دلیل عدم سرمایه گذاری لازم در بیشتر شهرها با کمبود آب آشامیدنی مواجه است و این چالش‌ها خود را در فصل گرم نشان می‌دهد.

عدم تأمین زیرساخت‌های لازم توسعه در صنعت آب از مهمترین علت‌های بروز این مشکلات است.