بوستان ها برای ارتقا فرهنگی کتابخوانی در کشور الگو شوند

مصطفی رحماندوست در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: اگر بوستان ها در راستای ارتقا فرهنگ کتابخوانی بین شهروندان به خوبی وظایف خود را انجام دهند و به هدف اصلی خود که ارتقا فرهنگ کتابخوانی است نزدیک شوند، می توانند الگوی خوبی در کشور باشند.

وی خاطرنشان کرد: نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در بین خانواده از اولین و اساسی ترین اقداماتی است که در راستای رسیدن به این طرح باید به آن توجه شود.

رحماندوست اظهار داشت: با توجه به این که 80 درصد شخصیت کودکان در خانواده قبل از سن شش سالگی تثبیت می شود، باید آنها را به عملی سوق دهیم که علاقه مندی به کتاب و کتابخوانی از هم اکنون در ذهن وجود آنها نهادینه شود.

وی بیان داشت: در بیشتر کشورهایی که سطح مطالعه آنها بالاست، رعایت حقوق شهروندی نیز از میزان بالاتری برخوردار است بنابراین برای رسیدن به فرهنگ شهروندی مناسب و صحیح، ابتدا باید فرهنگ کتابخوانی را مورد توجه قرار داد.