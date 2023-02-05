پروانه کلاته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۱ هنرمند صنایع‌دستی از ۸ شهرستان استان در بخش نمایشگاهی خراسان شمالی در سی و ششمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی تهران آثار خود را برای علاقه‌مندان عرضه می‌کنند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خراسان شمالی افزود: هنرمندان دست‌بافت‌های داری، دست‌بافت‌های ترکمن، نساجی سنتی، رودوزی سنتی، سراجی صنایع‌دستی و صنایع خلاق صنایع‌دستی در این نمایشگاه حضور دارند که بیشتر آن‌ها در زمینه رشته خود اجرای زنده دارند.

وی بیان داشت: سی و ششمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی هم‌زمان با شانزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران از ۱۸ لغایت ۲۱ بهمن‌ماه برگزار می‌شود که استان خراسان شمالی با ۸ غرفه صنایع‌دستی و ۲ سیاه‌چادر در سالن ۸ و ۹ این نمایشگاه همگام با سایر استان‌های کشور حضور خواهد داشت.

کلاته گفت: همچنین موسیقی فولکلوریک استان در دو روز متوالی در این نمایشگاه اجرای زنده خواهد داشت.