  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۶ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۲۶

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

حضور ۲۱ هنرمند خراسان شمالی در نمایشگاه بین‌المللی تهران

حضور ۲۱ هنرمند خراسان شمالی در نمایشگاه بین‌المللی تهران

بجنورد- معاون صنایع‌ دستی و هنرهای سنتی خراسان شمالی از حضور ۲۱ نفر از هنرمندان صنایع‌دستی استان در سی و ششمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی تهران خبر داد.

پروانه کلاته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۱ هنرمند صنایع‌دستی از ۸ شهرستان استان در بخش نمایشگاهی خراسان شمالی در سی و ششمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی تهران آثار خود را برای علاقه‌مندان عرضه می‌کنند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خراسان شمالی افزود: هنرمندان دست‌بافت‌های داری، دست‌بافت‌های ترکمن، نساجی سنتی، رودوزی سنتی، سراجی صنایع‌دستی و صنایع خلاق صنایع‌دستی در این نمایشگاه حضور دارند که بیشتر آن‌ها در زمینه رشته خود اجرای زنده دارند.

وی بیان داشت: سی و ششمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی هم‌زمان با شانزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران از ۱۸ لغایت ۲۱ بهمن‌ماه برگزار می‌شود که استان خراسان شمالی با ۸ غرفه صنایع‌دستی و ۲ سیاه‌چادر در سالن ۸ و ۹ این نمایشگاه همگام با سایر استان‌های کشور حضور خواهد داشت.

کلاته گفت: همچنین موسیقی فولکلوریک استان در دو روز متوالی در این نمایشگاه اجرای زنده خواهد داشت.

کد مطلب 5700762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها