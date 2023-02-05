کیفیت هوای مشهد در وضعیت قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد کیفیت هوای مشهد امروز شانزدهم بهمن ماه با ثبت شاخص ۸۰ در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
همچنین شاخص کنونی کیفیت هوا در مشهد با ثبت عدد ۱۰۴ نیز نشان از کیفیت هوای ناسالم برای گروههای حساس در شهر مشهد مقدس را دارد.
هماکنون هوا در ایستگاه مفتح و الهیه برای گروههای حساس ناسالم است اما کیفیت هوا برای بقیه ایستگاههای سطح شهر مشهد قابل قبول گزارش شده است.
در این شرایط، احتمال افزایش بروز علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماریهای قلبی یا ریوی و سالمندان وجود دارد که توصیه میشود افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
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