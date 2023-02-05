۷۶۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ در ایلام پرداخت شد

نورالدین الیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۷۶۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸، ۶۵۰ میلیارد از محل تبصره ۱۶ و ۴۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل تسهیلات مشاغل خانگی در یک ساله اخیر برای کمک به توسعه و پایداری کارخانجات و شرکت و بهبود فضای کسب و کار در استان پرداخت شده است

وی بیان کرد: در یازده ماه سال جاری بیش از دو هزار و ۵۰۰ پرونده کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی رسیدگی شده است.

الیاسی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک دستگاه حاکمیتی بوده و وظایف شبه قضائی دارد، گفت: اطاله دادرسی در این اداره کل از ۱۱۲ روز به ۷۰ روز کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه تعداد کل کارگاه‌های تابع قانون کار استان، هشت هزار و ۲۴۲ کارگاه و تعداد کل کارگران تابع قانون کار استان ۷۵ هزار ۸۹۶ نفر است، افزود: حوادث ناشی از کار در واحدهای کارگاهی استان بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته است.