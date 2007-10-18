ششمین دوره مسابقه کارتینگ سرعت قهرمانی کشور فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صباغ رئیس برگزاری این دوره از مسابقات گفت: به دلیل نزدیک شدن به زمان مسابقات جهانی سال 2007 که اول تا پنجم آذرماه در شهر العین امارات برگزار می شود، رقابت در صدر جدول رانندگان از حساسیت و گرمای خاصی برخورداراست.

وی افزود: با توجه به این که سهمیه ایران برای حضور دراین مسابقات 3 نفر خواهد بود و امتیازات رانندگانی همچون سید فرهاد موسوی، بهنام فاتحی، محمد زارعی، سعید علوی و علیرضا بارنگویی به یکدیگر بسیار نزدیک است، این مسئله باعث حساسیت بیش از پیش این مسابقه و مسابقه پایانی شده است.

صباغ افزود: قهرمان سوم کارتینگ 4 زمانه دنیا نیز از مدعوین ویژه این دوره از مسابقات است تا پس از برگزاری مسابقه ، نکات مهم وتاثیر گذاری را در جهت بهبود توان فنی رانندگان در اختیار آنان قرار دهد.

وی درپایان خاطرنشان کرد: در این دوره از مسابقات 35 نفر از بهترین رانندگان ایران حضور خواهند داشت.