افشار: رسيدن به زندگي برايم مهمتر بود

افشار در مورد علت عدم سفر به كره در گفتگو با خبرنگار "مهر" گفت: تمام كارها انجام شده بود، بليط و رواديد نيز آماده بود اما در آخرين لحظات به دليل مشكلات خانوادگي از سفر به كره منصرف شدم.

افشار ادامه داد: مشكلات خانوادگي در روحيه من تاثيرمنفي داشت و تمام انگيزه خود را از دست دادم . من رسيدگي به مشكلات شخصي را كه خيلي حاد بود، به رفتن به كره ترجيح دادم. سروسامان دادن به زندگي در اولويت كارهايم قرار دارد و با وجود اينكه اگر به كره مي رفتم مي توانستم نتايج خوبي كسب كنم، ولي زندگي و آينده ارزش بيشتري دارد.

نايب قهرمان سال 2001 جهان در مورد پاي آسيب ديده خود گفت: پايم بد نيست ، تا حدود زيادي بهبود يافته است. در زمان تمرين و دويدن هم احساس درد نمي كنم.

وي در مورد حضور در ليگ گفت: مسئولان سايپا با رفتن من به كره مخالف بودند و من مجبور شدم قرار داد خود را فسخ كنم حالا كه رفتنم به كره منتفي شده است ، در مورد قرارداد خود بايد دوباره با مربيان سايپا مذاكره كنم ، اگر مذاكرات نتيجه بدهد، روز جمعه در ليگ بازي خواهم كرد.