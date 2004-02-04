افشار: رسيدن به زندگي برايم مهمتر بود

افشار در مورد علت عدم سفر به كره در گفتگو با خبرنگار "مهر" گفت: تمام كارها انجام شده بود، بليط و رواديد نيز آماده بود اما در آخرين لحظات به دليل مشكلات خانوادگي از سفر به كره منصرف شدم.
افشار ادامه داد: مشكلات خانوادگي در روحيه من تاثيرمنفي داشت و تمام انگيزه خود را از دست دادم . من رسيدگي به مشكلات شخصي را كه خيلي حاد بود، به رفتن به كره ترجيح دادم. سروسامان دادن به زندگي در اولويت كارهايم قرار دارد و با وجود اينكه اگر به كره مي رفتم مي توانستم نتايج خوبي كسب كنم، ولي زندگي و آينده ارزش بيشتري دارد.
نايب قهرمان سال 2001 جهان در مورد پاي آسيب ديده خود گفت: پايم بد نيست ، تا حدود زيادي بهبود يافته است. در زمان تمرين و دويدن هم احساس درد نمي كنم.
وي در مورد حضور در ليگ گفت: مسئولان سايپا با رفتن من به كره مخالف بودند و من مجبور شدم قرار داد خود را فسخ كنم حالا كه رفتنم به كره منتفي شده است ، در مورد قرارداد خود بايد دوباره با مربيان سايپا مذاكره كنم ، اگر مذاكرات نتيجه بدهد، روز جمعه در ليگ بازي خواهم كرد.
در حاليكه قرار بود هادي افشار هم به همراه يوسف كرمي به كره جنوبي سفر كند در آخرين لحظات از رفتن به سئول منصرف شد.
افشار در مورد علت عدم سفر به كره در گفتگو با خبرنگار "مهر" گفت: تمام كارها انجام شده بود، بليط و رواديد نيز آماده بود اما در آخرين لحظات به دليل مشكلات خانوادگي از سفر به كره منصرف شدم.
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