اين اردوها براي پيشرفت جودو مفيد است

آرش مير اسماعيلي قهرمان سالهاي 2001 و 2003 جهان با بيان اين مطلب به خبرنگار "مهر" گفت: پس از مسابقات بين المللي فرانسه يك اردوي مشترك 10 روزه برگزار مي شود.

دراين گونه اردوها بهترين و زبده ترين جودو كاران دنيا شركت مي كنند كه تمرين با آنها و انجام بيش از 30 مبارزه تمريني با تكنيكي ترين جودوكاران دنيا به پيشرفت سطح فني جودوي ايران خيلي كمك مي كند.

ميراسماعيلي در مورد مسابقات فرانسه گفت: اين مسابقات در سطح بسيار بالايي برگزار مي شود. اعضاي تيم هم در شرايط خوبي هستند و توان اينكه در فرانسه نتايج خوبي كسب كنند را دارند.

وي با بيان اينكه فرصت حضور در المپيك براي تمام نفرات تيم ملي وجود دارد، ادامه داد: تك تك نفرات تيم در مسابقات آسيايي بوسان و قهرماني آسيا نتايج خوبي كسب كردند هر كدام امتياز بالايي دارند و بايد در اين دو مسابقه آخر يعني آلمان و فرانسه تمام تلاش خود را براي بدست آوردن امتيازات بالا انجام دهند . بچه هاي ما اختلاف فني بسيار ناچيزي با حريفان خود دارند حتي برخي بالاتر هم هستند ولي بايد همت كنند.

قهرمان جهان در سال 2003 در مورد اينكه آسيا احتمال حضور چند نفر را در المپيك مي دهد، گفت: من معتقدم با 6 سهميه مي توانيم به المپيك راه پيدا كنيم همانطور كه گفتم بچه ها نتايج خوبي در مسابقات قبلي كسب كردند و اگر در آلمان و فرانسه همت كنند مي توانند امتيازات خوبي كسب كنند ضمن اينكه ما قهرماني آسيا در آلماتي قزاقستان را نيز پيش رو داريم.