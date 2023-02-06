مدیران برای خدمت به مردم محدود به یک اتاق کار نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گلشن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک ایام مبارک دهه فجر افزود: نتیجه گزارشاتی که توسط مدیران در جلسات مختلف ارائه می‌شود، باید در کف میدان و به صورت عملی قابل لمس باشد.

وی ادامه داد: کار و تلاش عین عبادت است بنابراین هنگامی که با تمام توان در راه خدمت به مردم کار کردیم، خداوند به آن برکت می‌دهد.

وی اذعان کرد: مردم باید پای کار بیایند چرا که هر جا به موفقیتی رسیدیم به دلیل حضور حداکثری همین مردم است.

کرمی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از مهاجرت، روستاها باید جذابیت داشته باشند براین اساس باید روستاها را تقویت کنیم چرا که تأمین و امنیت غذایی اهمیت به سزایی دارد.

وی تاکید کرد: بیش از ۶ هزار کیلومتر راه روستایی در استان داریم که باید با یک برنامه‌ریزی درست و مدون بهسازی شوند.

استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید بر افزایش سهمیه آرد در کل استان اظهار کرد: در اعطای امتیاز نانوایی نباید انحصاری عمل کنیم چرا که باید تعداد نانوایی‌ها آن‌قدر زیاد شوند که وارد فضای رقابتی و افزایش کیفیت نان شوند.

وی تصریح کرد: سهمیه آردی که به نانوایی‌ها تعلق می‌گیرد، خرید و فروش آن غیرمجاز است و در این زمینه دستگاه‌های نظارتی باید رسیدگی کنند.

کرمی خاطرنشان کرد: همدلی و همبستگی ارزش و اهمیت فراوانی دارد پس همه دستگاه‌ها دست به دست هم دهید چراکه وقتی به یکدیگر کمک کردید شهر به راحتی آباد می‌شود.

وی تصریح کرد: اختلاف برای هر مجموعه‌ای به مثابه سم مهلک و کشنده است و باعث کندی پیشرفت و عدم توسعه می‌شود و این امر اصلاً با آموزه‌های دینی همخوانی ندارد.

استاندار سیستان و بلوچستان اذعان کرد: طرح جهاد آبرسانی برای یک هزار و ۷۵۰ روستای استان در حال اجراست اما همچنان دو هزار روستای دیگر نیازمند آبرسانی هستند.