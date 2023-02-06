بارش باران و برف استان زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و بارش باران و برف مناطق مختلف را فرا میگیرد.
وی ابراز کرد: بارش برف و باران در استان زنجان از روز دوشنبه در استان آغاز میشود و روز سه شنبه بارشها با قوت بیشتری خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد در استان زنجان خبر داد و گفت: طی روزهای آینده سرعت وزش باد در استان شدید میشود که در این میان به شهروندان توصیه میشود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.
رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آورشد: دمای هوای استان به صورت محسوسی سرد و یخبندان خواهد شد.
وی افزود: به علت بارش برف و وزش باد شاهد کولاک در استان خواهیم بود که در این میان مردم در حد ممکن از سفرهای غیرضروری خود داری کنند.
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