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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۰:۰۹

رئیس بنیاد مسکن آق قلا خبرداد؛

افتتاح پروژه های بنیاد مسکن آق قلا با ۴۵ میلیارد تومان اعتبار

افتتاح پروژه های بنیاد مسکن آق قلا با ۴۵ میلیارد تومان اعتبار

گرگان- مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان آق قلا از بهره برداری پروژه‌های مشمول این نهاد با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان در دهه فجر خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جندقی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پروژه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان آق قلا با اعتبار ۴۵ میلیارد و ۴۱۱ میلیون تومان با افتتاح نمادین یک واحد مسکونی حمایتی احداث شده برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و به صورت متمرکز در روستای یامپی افتتاح شد.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان آق قلا افزود: به مناسبت دهه مبارک فجر، ۱۲ طرح و پروژه عمرانی با اعتبار ۶ میلیارد و ۴۱۱ میلیون تومان افتتاح و همچنین ۱۱۶ واحد مسکونی روستایی با اعتبار ۳۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی ادامه داد: ۶۰ قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت ۱۸ هزار مترمربع و به ارزش چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به متقاضیان زمین برای ساخت مسکن مقاوم واگذار شد.

به گفته جندقی ۶۷ جلد سند روستایی به مناسبت دهه مبارک فجر به مالکان آنها واگذار شد.

کد مطلب 5701506

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