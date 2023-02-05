افتتاح پروژه های بنیاد مسکن آق قلا با ۴۵ میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جندقی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پروژه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان آق قلا با اعتبار ۴۵ میلیارد و ۴۱۱ میلیون تومان با افتتاح نمادین یک واحد مسکونی حمایتی احداث شده برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و به صورت متمرکز در روستای یامپی افتتاح شد.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان آق قلا افزود: به مناسبت دهه مبارک فجر، ۱۲ طرح و پروژه عمرانی با اعتبار ۶ میلیارد و ۴۱۱ میلیون تومان افتتاح و همچنین ۱۱۶ واحد مسکونی روستایی با اعتبار ۳۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی ادامه داد: ۶۰ قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت ۱۸ هزار مترمربع و به ارزش چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به متقاضیان زمین برای ساخت مسکن مقاوم واگذار شد.

به گفته جندقی ۶۷ جلد سند روستایی به مناسبت دهه مبارک فجر به مالکان آنها واگذار شد.