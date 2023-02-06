۵ هزار تن آرد به سهمیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی شامگاه یکشنبه در شورای اداری شهرستان سراوان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و همچنین تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و ماه پرفیض رجب، افزود: در کار و مسئولیتی که بر عهده ما است، نباید تعارف با کسی داشته باشیم.
وی ادامه داد: اگر جایی متوجه شدیم که نمیتوانیم به مسئولیت خود عمل کنیم، باید از آن مسئولیت کناره گیری کنیم و به فرموده امام خمینی (ره) این امر عین عمل صالح است.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این استان ظرفیتهای فراوانی دارد و به هیچ عنوان نباید القای فقر و محرومیت کنیم زیرا خداوند این همه ثروت به ما عطا کرده است.
وی افزود: در بحث واردات دام هیچ مشکلی در استان وجود ندارند و تضمین خرید آن نیز مهیا است.
کرمی تاکید کرد: صف نان به هیچ عنوان در استان قابل پذیرش نیست و اگر مشکل در سهمیه آرد نانواییها بوده، باید این سهمیه افزایش پیدا کند و اگر مشکل نظارت است باید نظارتها تشدید شوند.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: به فضل الهی و با استفاده از ظرفیتهای استان این منطقه از محرومیت خارج خواهد شد و آیندهای روشن انتظار این خطه را میکشد.
وی با بیان اینکه ایجاد زیرساختها وظیفه دولت است، ادامهداد: کار سرمایه گذاران را تسهیل کنید تا به سرمایه گذاری در این استان تشویق شوند.
کرمی با تاکید بر اینکه این استان از جوانان و نوجوانان نخبه فراوانی برخوردار است، افزود: در سفرهای بعدی مدیران باید نوآوریها و کارهای جدید خودشان را در کف میدان گزارش دهند.
وی خاطرنشان کرد: هر جایی که مردم ورود کردند موفقیت ایجاد شد؛ لذا با تمام توان تلاش کنید با همکاری و همراهی مردم اتفاقات خوبی در استان رقم بخورد.
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