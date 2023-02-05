دشمن از حجاب ستیزی به لیدرستیزی در ساحت سیاسی رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی، یکشنبه شب در مراسم اختتامیه دومین جشنواره رسانه ای ابوذر با اشاره به اینکه دهه فجر سرآغاز انقلاب اسلامی و سرآغاز درگیری تمدن شرق و غرب بود، اظهار داشت: امروز هر آنچه از عزت و اقتدار و امنیت و آرامش داریم، حاصل دهه فجر و جانفشانی هزاران شهید انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.

وی بیان کرد: امروز دشمن از شکست های پی در پی خود عصبانی است و بعد از آخرین شکست خود در اغتشاشات اخیر، به دنبال دو قطبی کردن جامعه است اما نباید چنین فرصتی را برای او فراهم کنیم بلکه باید با برنامه ریزی های کارآمد، جامعه ای منسجم‌تر از قبل داشته باشیم.

زارع کمالی با اشاره به رسالت های اصحاب رسانه در این برهه از زمان عنوان کرد: اصحاب رسانه امروز وظیفه تبیین واقعیت های جامعه را بر عهده دارد و این وظیفه به مراتب سنگین‌تر از وظایف سایر اقشار جامعه است.

فرمانده سپاه الغدیر یادآور شد: رسانه ها در تمام عرصه های جنگ ترکیبی و شاختی حرف اول و آخر را می زنند و این نقش در نفوذ، جنگ نرم، جنگ سخت، جنگ جمعیت و جنگ فرهنگی به خوبی پیداست.

وی با اشاره به قدرت رسانه ها اظهار داشت: رسانه هم توان هویت زدایی و هم ظرفیت هویت سازی دارد و هم می تواند نقشه های دشمن را در کشور پیاده سازی کند و هم می تواند این نقشه ها را نقش بر آب کند.

زارع کمالی از تمامی رسانه های استان یزد قدردانی کرد و گفت: با وجود هجمه سنگینی که وجود داشت، رسانه ها به خوبی توانستند نقشه های دشمن را برای مردم تبیین کنند و پیام دشمن را به خوبی دریافت کردند و به خوبی نیز به مردم انتقال دادند.

وی تصریح کرد: کار دشمن، دشمنی است و قرار نیست عقب نشینی کند ضمن اینکه امروز جنگ ما با دشمن، جنگ سر نقاط قوت است و دشمن در تلاش است تا جلوه های اقتدار را از ایران سلب کند.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد بیان کرد: دشمن می داند که یا باید جلوه های اقتدار ایران را بگیرد یا باید دموکراسی غرب را همچون کمونیست در زباله‌دان تاریخ مشاهد کند.

زارع کمالی اظهار داشت: در این شرایط باید با جهاد امیدآفرینی و جهاد خدمت رسانی، انگیزه و امید و نشاط را به جامعه تزریق کنیم و رسانه ها باید در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا کنند.

وی ادامه داد: امروز دشمن از حجاب ستیزی به سمت لیدرستیزی در ساحت سیاسی آمده زیرا می داند عامل شکست او، اقتدار ایران اسلامی است و یکی از مؤلفه های اقتدار اسلامی، ولایتمداری است.

در این مراسم از برگزیدگان دومین جشنواره رسانه ای ابوذر تجلیل شد.