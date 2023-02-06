به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاپری زارعی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۱ استان بوشهر از محل ردیفهای اعتباری استانی، نفت و متوازن ۲ هزار و ۱۶ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۹۱۵ میلیارد تومان از این اعتبارات تخصیص یافته است اضافه کرد: این میزان تخصیص معادل ۴۵ درصد از کل اعتبارات مصوب استان بوشهر است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر ادامه داد: در سال جاری هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان از محل فروش سه درصد نفت، ۵۱۰ میلیارد تومان تملک استانی و ۲۷۴ میلیارد اعتبارات متوازن به استان تخصیص یافته است.
عزم دولت برای تخصیص اعتبارات
وی با بیان اینکه دولت و سازمان برنامه و بودجه، اهتمام جدی و ویژه ای برای تحقق تخصیص مناسب اعتبارات مصوب استانها از جمله بوشهر دارند اضافه کرد: سال گذشته کل میزان اعتبارات تخصیصی به استان بوشهر ۳۴ درصد بوده است.
پاپری زارعی تصریح کرد: تاکنون ۵۱ درصد از سهم اعتبارات نفت، ۳۳ درصد از اعتبارات استانی و ۳۵ درصد از محل اعتبارات متوازن در بودجه سال جاری به استان بوشهر تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: با توجه به ارقام بودجهای و پیگیریهای در حال انجام، پیشبینی میشود میزان تخصیص اعتبارات که اکنون ۴۵ درصد است تا پایان سال به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.
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