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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۰۳

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوشهر:

تخصیص اعتبارات استان بوشهر در سال جاری به ۵۰ درصد می‌رسد

تخصیص اعتبارات استان بوشهر در سال جاری به ۵۰ درصد می‌رسد

بوشهر- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری میزان تخصیص اعتبارات استان بوشهر به ۵۰ درصد برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاپری زارعی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۱ استان بوشهر از محل ردیف‌های اعتباری استانی، نفت و متوازن ۲ هزار و ۱۶ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۹۱۵ میلیارد تومان از این اعتبارات تخصیص یافته است اضافه کرد: این میزان تخصیص معادل ۴۵ درصد از کل اعتبارات مصوب استان بوشهر است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر ادامه داد: در سال جاری هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان از محل فروش سه درصد نفت، ۵۱۰ میلیارد تومان تملک استانی و ۲۷۴ میلیارد اعتبارات متوازن به استان تخصیص یافته است.

عزم دولت برای تخصیص اعتبارات

وی با بیان اینکه دولت و سازمان برنامه و بودجه، اهتمام جدی و ویژه ای برای تحقق تخصیص مناسب اعتبارات مصوب استان‌ها از جمله بوشهر دارند اضافه کرد: سال گذشته کل میزان اعتبارات تخصیصی به استان بوشهر ۳۴ درصد بوده است.

پاپری زارعی تصریح کرد: تاکنون ۵۱ درصد از سهم اعتبارات نفت، ۳۳ درصد از اعتبارات استانی و ۳۵ درصد از محل اعتبارات متوازن در بودجه سال جاری به استان بوشهر تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به ارقام بودجه‌ای و پیگیری‌های در حال انجام، پیش‌بینی می‌شود میزان تخصیص اعتبارات که اکنون ۴۵ درصد است تا پایان سال به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.

کد مطلب 5701557

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