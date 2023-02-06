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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۵۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خبر داد؛

بهره برداری از بیمارستان سرطان کرمانشاه در اوایل سال آینده

بهره برداری از بیمارستان سرطان کرمانشاه در اوایل سال آینده

کرمانشاه- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از بهره برداری بیمارستان سرطان کرمانشاه در اوایل سال آینده خبر داد.

قباد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیمارستان شیمی درمانی و مرکز سرطان کرمانشاه یکی از مراکز مهم درمانی دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت است.

وی افزود: هم اکنون مرکز درمانی سرطانی کرمانشاه از پیشرفت خوبی برخوردار است و پیش بینی می‌شود اوایل سال آینده به بهره برداری برسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: تجهیزات لازم برای مرکز درمانی سرطانی کرمانشاه نیز خریداری شده و در انبارها وجود دارد.

محمدی بیان کرد: این بیمارستان دارای سه دستگاه رادیوتراپی و پت اسکن است که سبب می‌شود بیماران با سرعت بیشتری درمان شوند و از نوبت‌های طولانی مدت رهایی پیدا کنند.

کد مطلب 5701607

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