طوفان کرمان را فرا می گیرد/ خیزش گرد و غبار در شرق استان

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی روز سه شنبه شاهد وزش باد شدید و نسبتاً شدید در استان کرمان خواهیم بود که این پدیده تا روز چهارشنبه ادامه مییابد و موجب بروز طوفان شن در برخی از مناطق استان به خصوص شرق استان میشود.
وی به دستگاههای مرتبط و مردم در خصوص کاهش دید افقی، بروز گرد و غبار شدید، اختلال در رفت و آمد در جادهها و معابر، احتمال پرتاب اشیا هشدار داد.
وی از مردم خواست در دو روز آینده از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
حبیبی افزود: همزمان در غرب استان کرمان شاهد افزایش ابر و بارش باران خواهیم بود.
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