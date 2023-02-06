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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۱۲

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان:

طوفان کرمان را فرا می گیرد/ خیزش گرد و غبار در شرق استان

طوفان کرمان را فرا می گیرد/ خیزش گرد و غبار در شرق استان

کرمان - رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان از وقوع طوفان شن در کرمان کرمان طی روز سه شنبه خبر داد.

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی روز سه شنبه شاهد وزش باد شدید و نسبتاً شدید در استان کرمان خواهیم بود که این پدیده تا روز چهارشنبه ادامه می‌یابد و موجب بروز طوفان شن در برخی از مناطق استان به خصوص شرق استان می‌شود.

وی به دستگاه‌های مرتبط و مردم در خصوص کاهش دید افقی، بروز گرد و غبار شدید، اختلال در رفت و آمد در جاده‌ها و معابر، احتمال پرتاب اشیا هشدار داد.

وی از مردم خواست در دو روز آینده از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

حبیبی افزود: همزمان در غرب استان کرمان شاهد افزایش ابر و بارش باران خواهیم بود.

کد مطلب 5701627

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