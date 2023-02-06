۱۵ هزار هکتار از عرصه های آبی تالاب میانکاله خشک شده است

عطاء الله کاویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که ۴۵ هزار هکتار از عرصه تالاب میانکاله آبی است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار هکتار از این عرصه پوشیده از آب است که شاهد کاهش ۳۰ درصدی آب در این تالاب بین المللی هستیم.

وی با عنوان این که ۷۰ درصد سطح آبی تالاب دارای آب است، افزود: روند موجود کاهشی بوده و عوامل مختلفی در آن نقش داشته است.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار هکتار از سطح تالاب دارای بوده که این میزان در سال قبل ۳۷ هزار هکتار بوده است و امسال هفت هزار هکتار کاهش آبگیری داشته است.

کاویان کاهش ۷۰ درصدی بارندگی و ترازی آبی دریای خزر را از جمله عوامل مؤثر در خشکی تالاب بین المللی میانکاله بیان کرد و گفت: بیش از ۷۰ کیلومتر از کانال‌های منتهی به تالاب لایروبی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران لایروبی کانال‌های اصلی دریا به خلیج گرگان و آشوراده را از دیگر طرح‌ها ذکر کرد و گفت: درتلاش هستیم تا جریان آبی تالاب را برقرار کنیم.

تالاب بین المللی میانکاله ۶۸ هزار هکتار وسعت دارد که ۴۵ هزار هکتار آن آبی و مابقی خشکی است.