۴۰۰ دانش آموز از خراسان جنوبی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

مجتبی قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از اتفاقات فرهنگی بسیار مهم موضوع اردوی راهیان نور است که مورد استقبال جوانان و دانشجویان قرار گرفته است.

معاون اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی بیان کرد: در این اردوها مردم و به ویژه جوانان با افتخارآفرینی‌های سال‌های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت آشنا می‌شوند.

قنبری با اشاره به اینکه در سال جاری بعد از دو سال توقف این اردوها به علت شیوع کرونا، اردوهای راهیان نور را خواهیم داشت، افزود: اولین اردوی راهیان نور دانش آموزی ۲۶ بهمن ماه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اولین اردو راهیان نور دانش آموزی اردوی خواهران است، گفت: دوم اسفند نیز اردوی راهیان نور دانش آموزی برادران را خواهیم داشت.

قنبری با تأکید بر اینکه در هر مرحله حدود ۲۰۰ دانش‌آموز به یادمان‌های عملیات‌های دفاع مقدس در جنوب اعزام می‌شوند، ادامه داد: در مجموع امیدواریم بتوانیم ۴۰۰ دانش آموزان را به این سفر معنوی و پر برکت اعزام کنیم.

معاون اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی اظهار کرد: اردوی راهیان نور دانشجویی از پنجم اسفند ماه آغاز می‌شود.

قنبری با بیان اینکه بعد از اتمام اردوهای دانشجویی و دانش آموزی راهیان نور از بیستم اسفند تا اوایل فروردین ماه اردوی راهیان اقشار مختلف را خواهیم داشت، گفت: برای ثبت نام در این اردوها مردم می‌توانند به نواحی مقاومت بسیج مراجعه ثبت و نام کنند.

وی یادآور شد: در زمینه ایمنی وسایل نقلیه مورد استفاده نهایت دقت و مراقب صورت خواهد گرفت و دستورالعمل‌هایی در این زمینه وجود دارد که بر اجرای آن نظارت داریم.