سامانه بارشی جدید وارد چهار محال و بختیاری شد

معصومه نوروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به ورود سامانه بارشی به چهارمحال و بختیاری هشدار سطح زرد برای استان صادر شده است.
وی افزود: فعالیت سامانه بارشی از امروز تا اوایل وقت پنجشنبه در چهارمحال و بختیاری پیشبینی شده است که موجب بارش برف و باران، کولاک و کاهش دید خواهد شد.
معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از امروز صبح بارشها در شهرستان کوهرنگ، بازفت و دیناران آغاز میشود، بهتدریج تا بعدازظهر این بارندگیها فراگیر خواهد شد.
نوروزی عنوان کرد: شدت بارشها طی فعالیت این موج برای مناطق کوهرنگ، اردل، بخشهایی از فارسان، کیار و لردگان انتظار میرود.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین مخاطره فعالیت سامانه بارشی لغزندگی سطح جادهها در اثر بارش برف و کولاک است که توصیه میشود رانندگان احتیاط لازم را مدنظر قرار دهند، از سفرهای غیرضروری پرهیز و کوهنوردان از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در مناطق جنوبی استان بهویژه در لردگان بارش توأمان برف و باران انتظار میرود که احتمال آبگرفتگی معابر عمومی وجود دارد، بارشهای این موج برای مناطق شهرکرد، سامان، بروجن و فلارد به نسبت ضعیفتر از سایر مناطق است.
نوروزی بیان کرد: صبح روز پنجشنبه هم فعالیت این سامانه در در چهارمحال و بختیاری خاتمه پیدا میکند.
وی تاکید کرد: برای صبح جمعه کاهش محسوس دمای هوا و پدیده مه را در قالب مناطق پیشبینی میشود.
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