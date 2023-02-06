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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۲۵

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی خبر داد؛

رهاسازی ۱۲۰ خودروی گرفتار در برف طی ۲۴ ساعت گذشته

رهاسازی ۱۲۰ خودروی گرفتار در برف طی ۲۴ ساعت گذشته

ارومیه- مدیرکل راه و شهرسازی و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از رهاسازی ۱۲۰ خودروی گرفتار در برف طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

پیمان آرامون در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: از بامداد امروز بارش برف و کولاک شدید در جاده برهان باعث کندی عبور و مرور شده است

آرامون گفت: همکاران راهداری از دقایق اولیه بارش برف با بیش از ۶۰ دستگاه خودروی راهداری در تلاش هستند تا از انسداد راه‌های درگیر در بارش جلوگیری کنند که تا به این لحظه با برف روبی بیش از ۷۵۰ کیلومتر این امر محقق شده است.

وی با اشاره به مسدودی تعدادی از راه‌های روستایی در شهرستان‌های ارومیه، اشنویه تکاب، پیرانشهر، سردشت، مهاباد و شاهیندژ افزود: بیش از ۳۹ دستگاه ماشین آلات و ۶۵ نفر راهدار در تلاش هستند تا این مسیرها بازگشایی شوند.

همچنین وی خاطر نشان کرد: محورهای شهری منتهی به شهرستان خوی و روستاهای مربوطه باز بوده است.

کد مطلب 5701720

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