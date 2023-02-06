محموله اسپری دفاع شخصی در بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانبخش صیادی اظهار داشت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی مأموران پلیس این شهرستان از جابجایی مقادیری اسپره فلفل و شوکر برقی توسط اتوبوس‌های بین استانی مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با رصد دقیق مشخص شد محموله جهت ارسال به یکی استان‌های مرکزی تحویل انبارهای باربری پایانه اتوبوسرانی شهر بوشهر گردیده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر تصریح کرد: مأموران با حضور به آدرس اعلام شده، از انبار پایانه بسته مورد نظر را که در ظاهر حاوی بسته‌های خرما بود را شناسایی و مورد بازرسی قرار دادند.

سرهنگ صیادی خاطر نشان کرد: در بازرسی صورت گرفته از کارتن‌های ضبط شده تعداد ۹۰ قوطی اسپری فلفل با مارک پلیس، ۲ رشته دستبند فلزی فاقد شماره و تعداد ۳۵ دستگاه شوکر برقی همگی ساخت کشور آمریکا کشف کردند.

وی عنوان داشت: تحقیقات در این خصوص ادامه داشته و شناسایی متهم در دستور کار پلیس بوشهر است.