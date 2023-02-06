به گزارش خبرنگار مهر، فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران به ایستگاه نوزدهم خود رسیده است تا رقابت بین تیم‌ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر باشگاه‌ها به اوج حساسیت برسد و حاشیه‌های فراوانی برای تصمیمات داوران هر مسابقه به همراه داشته باشد.

اعتراض‌های مستمر سرمربیان تیم‌های لیگ برتری نسبت به چینش داوران و عملکرد آنها باعث ورود مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال شد تا او نشستی فوق‌العاده با حضور هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون، و خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران، رضا کشوری فرد رئیس سازمان لیگ و مسئولان کمیته اخلاق و انضباطی برگزار کند.

از سوی دیگر انتخاب سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایران تبدیل به دغدغه جدی برای اهالی فوتبال شده است تا بحث‌های داغی برای انتخاب جانشین کارلوس کی روش ایجاد شود.

بیژن ذوالفقار نسب کارشناس و پیشکسوت فوتبال ایران با اشاره به اتفاقات اخیر در فوتبال باشگاهی کشور و همچنین خداحافظی کارلوس کی روش گفتگویی را با خبرنگار مهر انجام داد که این مصاحبه را در پی می‌خوانید:

بار فنی لیگ باید بیشتر از اینها باشد

ذوالفقار نسب با توضیح مختصری درباره عملکرد تیم‌های لیگ برتری در فصل جاری صحبت‌هایش را آغاز کرد و گفت: فکر می‌کنم بار فنی تیم‌ها کم است. شاید این موضوع تحت تأثیر حاشیه‌های غیر فوتبالی قرار گرفته که من هر هفته در اخبار دنبال می‌کنم. نباید کاری کنیم که بار فنی کمتر از حاشیه‌ها شود. فوتبال باشگاهی ایران مهد بازیکنانی است که ژنتیک متفاوتی دارند و با فیزیک مناسب خود می‌توانند تاکتیک پذیر باشند.

مدعیان قهرمانی تکراری‌اند

او با اشاره به رقابت در بالای جدول برای کسب عنوان قهرمانی تاکید کرد: بیشتر از ۳۰ امتیاز دیگر از لیگ باقی مانده است. هر تیمی از مدعیان می‌خواهد به قهرمانی فکر کند قطعاً از آن دور هم می‌شود. به نظرم وقتش نیست کسی به جدول نگاه کند. تیمی می‌تواند برای موفقیت تلاش کند که دغدغه اش بازی پیش رو باشد. سه امتیاز بازی فردا مهم‌تر از قهرمانی آخر فصل است!

بی اخلاقی همیشه محکوم است

ذوالفقار نسب درباره اعتراض‌های مکرر به تصمیمات داوران مسابقات لیگ برتر تاکید کرد: جامعه داوری قطعاً پاک است. نمی‌توان به خاطر چند اشتباه همه چیز را سیاه دید. من متوجه استرس بالای نیمکت‌ها می‌شوم اما واقعاً باید در این زمینه هم آموزش داده شود. دلیلی ندارد همه چیز را پس از پایان مسابقه اینقدر ادامه دهیم که همه مسائل فنی هم نادیده گرفته شود. من به تیم‌های بالا و پایین جدول کاملاً حق می‌دهم نگران سوت اشتباه باشند اما باید ذهنیت هدفمند بودن اشتباهات را از ذهن پاک کنند. در بزرگترین بازی‌های دنیا هم چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد اما نیاز است اطمینان خاطر از سوی مدیران به مربیان بیشتر از اینها باشد تا آنها نگران جایگاه خود هم نباشند.

او درباره اعتراض‌های یحیی گل محمدی نسبت به این مسائل افزود: استقلال و پرسپولیس هواداران زیادی دارند. سرمربی چنین باشگاه‌هایی کار سخت‌تری دارند چون باید پاسخ تعداد زیادی از طرفداران خود را بدهند. این موضوع کار را برای یحیی گل محمدی که مربی داخلی هم هست سخت‌تر می‌کند. من موافق بی احترامی نیستم و معتقدم جامعه داوران سالم است.

داوران قبل از VAR آموزش می‌خواهند

« بیشتر از VAR که قطعاً نیاز روز فوتبال شده است داوران ما به آموزش‌های بسیار زیاد نیاز دارند». ذوالفقارنسب با اشاره به این موضوع درباره استفاده از سیستم داور ویدئویی یادآور شد: نمی‌توان منکر نیاز این سیستم شد اما باید در کنار استفاده از تکنولوژی‌های به روز، آموزش را هم در دستور کار کمیته داوران قرار دهیم. نمی‌توان وسیله‌ای را در اختیار کسی قرار داد و از او خواست با همان تفکر قدیمی رفتار کند.

رفتن کی روش به صلاح فوتبال ملی بود

پیشکسوت فوتبال ایران در پایان درباره عبور فدراسیون فوتبال از اسم کارلوس کی روش گفت: او تمام تأثیرات خودش را روی فوتبال ایران گذاشت و رفت. قدردان او هستیم و نمی‌توان دیگر به گذشته برگشت. وقت رفتن کی روش بود. ماندن او دیگر هیچ کمکی به تیم ملی بزرگسالان نمی‌کرد. مدیران فدراسیون فقط باید از تمام اتفاقات یک دهه اخیر بهترین برداشت‌ها را برای تعیین مسیر فنی فوتبال ملی بگیرند. نمی دانم چه گزینه‌هایی برای سرمربیگری انتخاب شده است اما نباید هرگز بدون برنامه و فرد محور گزینه‌ای را انتخاب کرد.