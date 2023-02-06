۱۹۲۶ شغل در خراسان شمالی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح دو شنبه در آئین افتتاح ۱۶ هزار طرح اشتغالزایی صندوق کارآفرینی امید که به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد، اظهار کرد: ۸۰ درصد اشتغال کشورهای مختلف در قالب صنایع خرد فعالیت دارند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: در حالی که ۷۳ درصد اشتغال ما از محل همین صنایع خرد است.

وی با تاکید بر اینکه اثر بخشی اشتغال در صنایع خرد به مراتب بیشتر است، افزود: امیدواریم با برگزاری چنین همایش‌هایی توجه بیشتر به شکل گیری صنایع خرد به ویژه در استان ما شود.

حسین نزاد تصریح کرد: ۶۶۴ طرح با اعتبار ۲۱۸ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای هزار و ۹۲۶ نفر توسط صندوق کارآفرینی امید استان شکل گرفته است.