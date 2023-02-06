برخی دانش آموزان مدرسه حضرت فاطمه‌ (س) قم دچار علائم مسمومیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه تعدادی از دانش آموزان هنرستان نمونه دولتی حضرت فاطمه الزهرا (س) قم دچار علائم مسمومیت شدند.

این مدرسه در منطقه ۳۰ متری کیوانفر واقع است و بعد از این حادثه تعطیل شده است.

عوامل آتش نشانی در مدرسه حضور یافتند و به انجام تست‌های مربوطه پرداختند.

عوامل اورژانس ۱۱۵ قم نیز با حضور در مدرسه، برخی از دانش آموزانی که دچار مسمومیت شده بودند را به بیمارستان شهید بهشتی قم انتقال دادند.

یکی از دانش آموزان این هنرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تقریباً ساعت ۸ و نیم بود که بچه‌های کلاس در زیرزمین مدرسه احساس تنگی نفس کردن و احساس کردن که بوی گاز می‌آید.

وی عنوان داشت: بعد از اعلام این موضوع از سوی دانش آموزان، معاونین مدرسه به سایر دانش آموزان اطلاع دادند که همگی به سمت حیاط مدرسه بروند. بیشتر دانش آموزان حالشان خوب بود، اما برخی از بچه‌ها علائمی همچون احساس تنگی نفس، سردرد و ضعف بدنی داشتند که با اورژانس به بیمارستان انتقال داده شدند و برخی از دانش آموزان نیز به دلیل وجود این شرایط دچار استرس و اضطراب شده بودند.

روز گذشته نیز این حادثه در چند مدرسه قم رخ داد و آتش نشانی قم اعلام کرد اقدامات لازم در محل این مدارس انجام شد و در تست‌های انجام پذیرفته نیز مورد خاصی وجود نداشت.

معاون درمان علوم پزشکی قم نیز گفت: در حادثه دیروز بیشتر به نظر می‌رسد که دانش آموزان دچار اضطراب شده بودند و اکثر آنان نیز که به بیمارستان انتقال یافتند بعد از چند ساعت مرخص شدند.

محبی بیان داشت: در آمایش‌های صورت گرفته در زمان اندکی پس از اعلام وقوع حادثه در این مدارس مشکل خاصی به لحاظ پزشکی مشاهده نشد.