خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - حجت الاسلام سیدعلیرضا تراشیون *: مهم‌ترین فلسفه خلقت انسان، «بندگی» است و بندگی قطعاً نیاز به ملزوماتی دارد. محیط زندگی، تربیت و پرورش یکی از مهم‌ترین ملزوماتی است که می‌تواند در مسیر بندگی انسان تأثیر گذار باشد و در اینکه انسان در مسیر بندگی قرار گرفته است یا خیر، نقش تعیین کننده‌ای ایفا کند.

«محیط خانواده»، مهم‌ترین نقش را در تربیت انسان ایفا می‌کند و خانواده به عنوان مهم‌ترین رکن تربیت دهی مطرح است؛ بنابراین اگر پدر و مادر، ایدئولوژی، فکر و برنامه درستی داشته باشند به فرزند هم منتقل می‌شود.

امروزه سطح دانش و مهارت خانواده‌ها متناسب با نیاز نسل امروز نیست. شاید یک دلیلش نظام‌های آموزشی ماست که اطلاعات لازم را به ما نداده است.

باید گفت که آینده دنیا در دست «انسان های تربیت یافته» است و این نکته کلیدی و راهبردی است.

ما معتقد به اصل مهدویت هستیم و می‌دانیم کسانی می‌توانند در مکتب حضرت ولی عصر باشند که تربیت شده باشند.

ما امروزه نیاز داریم که «جریان سازی تربیتی» ایجاد کنیم و خاستگاه این رشد تربیتی خانواده است و همه کارشناسان بر این نظرند که پدر و مادر نقش کلیدی در تربیت فرزندان دارند؛ بنابراین برای تربیت بهتر باید خانواده را رشد بدهیم و پدر و مادرها را آگاه کنیم. امروزه اگر در کف جامعه هنجارشکنی‌ها و آسیب‌ها زیاد شود، شک نکنید که عملکرد خانواده‌ها تضعیف شده است.

وقتی بحث تربیت فرزند می‌شود، این یکی از تکالیف والدین در شریعت مقدس اسلام است و اهل بیت (ع) این بار و این مسئولیت بسیار مهم را روی دوش پدر و مادر نهادند بنابراین تربیت هم ابعاد مختلفی دارد که باید به همه ابعاد آن توجه کنیم و احیاناً اگر عواملی مانع تربیت فرزندان شد، آن‌ها را هم بشناسیم و بدانیم که چگونه باید مشکلات را مدیریت کنیم.

*مشاور تربیتی در حوزه خانواده