تمام پرستاران بايد در بودجه 20 ميليارد توماني سهيم باشند

كارشناس دفتر امور پرستاري وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود:" با توجه به سختي كار در اين حرفه ، دفتر پرستاري وزارت بهداشت به عنوان اداره كارشناس براي ارائه پيشنهاد در نظر دارد كه اين بودجه صرف اضافه حقوق تمامي پرستاران شود و مربوط به يك عده خاص نباشد."

حاتم احمد وند با اشاره به نگراني جامعه پرستاري مبني بر اختصاص اين بودجه در جهت ارتقاي شغلي پرستاران گفت:" اين بودجه بايد از بحث ارتقاي شغلي پرستاران جدا شود وهمه آنها به طور يكسان ازآن بهره مند شوند وتصور مي شود در صورت همدلي دفتر امور پرستاري در وزارت بهداشت و تشكلهاي صنفي با دستيابي به نقاط مشترك اين طرح با تاييد جامعه پرستاري به تصويب برسد."

وي ادامه داد:" اين دفتر نظر خود را اعلام كرده است ولي در عمل اين تصميم گيرندگان بودجه هستند كه مسئله را نهايي مي كنند ولي با توجه به وحدتي كه بين جامعه پرستاري شكل گرفته، تقسيم اين بودجه بين تمام پرستاران بسيار محتمل است."