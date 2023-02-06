افتتاح و کلنگ زنی ۸۷ طرح اقتصادی و عمرانی در بندرترکمن

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مهاجر بعدازظهر دوشنبه در مراسم متمرکز بهره‌برداری یا آغاز عملیات اجرایی طرح‌های اقتصادی و عمرانی دهه فجر بندرترکمن اظهارکرد: در دهه فجر امسال ۶ هزار و ۵۹۷ طرح اقتصادی و عمرانی در گلستان به بهره‌برداری رسیده و یا عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود که ۹۶ درصد این پروژه‌ها افتتاحی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان افزود: در آق قلا هم امسال ۸۷ طرح اقتصادی و عمرانی با دو هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان به بهره‌برداری رسیده و یا عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی به برخی از پروژه‌های مهم استان اشاره و بیان کرد: پروژه لایروبی و نجات خلیج گرگان با هدف حفظ اکوسیستم منطقه در دست انجام است و تاکنون ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مهاجر ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات زیرساختی دولت سیزدهم در گلستان، تکمیل سد نرماب و اجرای طرح شیرین‌سازی آب دریای خزر برای تامین آب آشامیدنی ساکنان استان است.

عبدالغفور غراوی، فرماندار ترکمن هم در این آیین گفت که اولویت سرمایه‌گذاری در بندرترکمن توجه به گردشگری است و تلاش می‌کنیم با فراهم‌کردن امکانات لازم خادم خوبی برای زائران امام رضا(ع) باشیم.