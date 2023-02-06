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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۰۱

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی:

محدودیت‌های مصرف گاز در خراسان جنوبی رفع شد

محدودیت‌های مصرف گاز در خراسان جنوبی رفع شد

بیرجند- معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: با توجه به ایجاد شرایط پایدار در شبکه انتقال گاز، محدودیت‌های مصرف گاز در بخش صنایع استان رفع شده و در بخش اداری هم فردا به مدار باز می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباس زاده پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های عمرانی شاخص مرکز استان در جمع خبرنگاران بیان کرد: به دلیل افت فشار گاز از اواخر دی ماه محدودیت‌هایی در بخش‌های غیر خانگی ایجاد شد.

وی ادامه داد: با ثبات وضعیت موجود در شبکه انتقال گاز استان، از روز گذشته تمامی محدودیت‌های مربوط به صنایع استان برطرف شده و با ظرفیت صد درصدی از سوخت گاز می‌توانند بهره‌مند شوند.

عباس زاده با ابراز رضایت از همراهی مردم با پویش «هر خانه یک اتاق گرم»، اظهار کرد: صرفه‌جویی در مصرف گاز همچنان مورد تأکید است تا بتوانیم بدون مشکل انرژی مورد نیاز استان و واحدهای تولیدی را تأمین کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در چند هفته اخیر به دلیل ماندگاری هوای سرد و سرمای کم‌سابقه در استان شاهد افت فشار گاز بودیم اما با همراهی مردم در بخش‌های مختلف صرفه‌جویی خوبی در مصرف انرژی حاصل شد.

کد مطلب 5701961

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