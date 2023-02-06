به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباس زاده پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح طرحهای عمرانی شاخص مرکز استان در جمع خبرنگاران بیان کرد: به دلیل افت فشار گاز از اواخر دی ماه محدودیتهایی در بخشهای غیر خانگی ایجاد شد.
وی ادامه داد: با ثبات وضعیت موجود در شبکه انتقال گاز استان، از روز گذشته تمامی محدودیتهای مربوط به صنایع استان برطرف شده و با ظرفیت صد درصدی از سوخت گاز میتوانند بهرهمند شوند.
عباس زاده با ابراز رضایت از همراهی مردم با پویش «هر خانه یک اتاق گرم»، اظهار کرد: صرفهجویی در مصرف گاز همچنان مورد تأکید است تا بتوانیم بدون مشکل انرژی مورد نیاز استان و واحدهای تولیدی را تأمین کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در چند هفته اخیر به دلیل ماندگاری هوای سرد و سرمای کمسابقه در استان شاهد افت فشار گاز بودیم اما با همراهی مردم در بخشهای مختلف صرفهجویی خوبی در مصرف انرژی حاصل شد.
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