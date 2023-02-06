به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان غمگین پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی پایداری کسب و کار با همکاری مشترک اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز به‌صورت حضوری در اسفندماه سال جاری با حضور مقامات علمی و اجرایی بین‌المللی، ملی و استانی برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع پایداری کسب و کار تعاونی‌ها و نقش سازنده آن در جامعه، در این همایش یک محور تحت عنوان نقش کسب و کارهای تعاونی در پایداری اقتصاد استان خوزستان، در محور اقتصاد یک پنل تخصصی نیز در روز اجرای همایش فوق ویژه بخش تعاون در نظر گرفته شده است.

غمگین، هدف از برگزاری این همایش را تعامل علمی از یک‌سو و افزایش خودباوری علمی در کشور و تمرکز بر مسائل و چالش‌های روز، طراحی محتوای علمی و کاربردی برای مسئولین عنوان کرد و گفت: تولید و اشتغال دانش‌بنیان و نقش آن در پایداری کسب و کار، امنیت سیاسی – اجتماعی و پایداری کسب و کارها در ایران و پایداری کسب و کارها در استان خوزستان از جمله محورهای ویژه این همایش است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه این همایش در رده ملی و بین‌المللی و دارای گرید اعتباری Isc است همه مقالات این همایش در پایگاه سیویلیکا نمایش داده می‌شوند و متقاضیان ارسال مقاله با اطمینان کامل می‌توانند از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی معتبر استفاده کنند.

به گزارش مهر، دانشجویان، اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و سایر علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام در همایش و ارسال مقالات تا تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه سال جاری و از طریق سامانه https://confbs۲۰۲۳.scu.ac.ir برای ارسال مقاله در محور بخش تعاون و یا سایر محورهای این همایش اقدام کنند.