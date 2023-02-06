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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۴۳

امام جمعه کرمانشاه:

شهدا برای حفظ امنیت مردم جان خود را فدا کرده‌اند

شهدا برای حفظ امنیت مردم جان خود را فدا کرده‌اند

کرمانشاه- امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه وظیفه ما پاسداشت خون شهدا است، گفت: شهدا برای حفظ امنیت مردم جان خود را فدا کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر دوشنبه در مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت شهرام حیدری که در مقابل مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: شهدا همواره در راه حفاظت و حراست از ارزش‌های اسلامی و امنیت و آرامش مردم جان خود را فدا کرده‌اند.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم که این انقلاب ساده به دست نیامده است و ما باید ارزش خون شهدا را بدانیم و برای حفظ ارزش‌های اسلامی تلاش کنیم.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: شهدای دفاع مقدس، مدافع حرم و مدافع امنیت برای حفظ اسلام گام در مسیر نهادند و امروز وظیفه ما سنگین‌تر خواهد شد.

کد مطلب 5702016

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