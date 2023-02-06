به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر دوشنبه در مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت شهرام حیدری که در مقابل مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: شهدا همواره در راه حفاظت و حراست از ارزش‌های اسلامی و امنیت و آرامش مردم جان خود را فدا کرده‌اند.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم که این انقلاب ساده به دست نیامده است و ما باید ارزش خون شهدا را بدانیم و برای حفظ ارزش‌های اسلامی تلاش کنیم.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: شهدای دفاع مقدس، مدافع حرم و مدافع امنیت برای حفظ اسلام گام در مسیر نهادند و امروز وظیفه ما سنگین‌تر خواهد شد.