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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۵۷

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم خبر داد؛

برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن قم از میدان جانبازان تا میدان آستانه

برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن قم از میدان جانبازان تا میدان آستانه

قم- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم از برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در این شهر از میدان جانبازان تا میدان آستانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ذاکری رئوف پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت ۲۲ بهمن اظهار داشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در شهر قم روز شنبه ۲۲ بهمن ماه از میدان جانبازان تا میدان آستانه برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم بیان داشت: حرکت مردم جهت حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن از ساعت ۹ صبح از مسیرهای فرعی در همه نقاط شهر قم به سمت میدان جانبازان خواهد بود و راهپیمایی نیز به صورت رسمی از ساعت ۱۰ صبح با تجمع راهپیمایان در میدان جانبازان شروع خواهد شد.

حجت الاسلام ذاکری رئوف اظهار داشت: راهپیمایان پس از حرکت از خیابان شهدا و ارم در میدان آستانه و در مقابل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تجمع خواهند کرد و یکی از وزرای دولت نیز در جمع راهپیمایان سخنرانی می‌کند.

وی افزود: در طول مسیر راهپیمایی نیز غرفه‌ها و ایستگاه‌های مختلفی از جمله کودک و نوجوان، خدماتی فرهنگی از سوی نهادهای مختلف تدارک دیده شده و برنامه‌هایی به ویژه برای کودکان و نوجوانان اجرا می‌کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم عنوان داشت: از عموم مردم انقلابی و همیشه در صحنه قم دعوت می‌شود تا در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در راستای اعلام دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل شهدا و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب در این مراسم ملی حضور گسترده و باشکوهی داشته باشند.

کد مطلب 5702031

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