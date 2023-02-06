برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن قم از میدان جانبازان تا میدان آستانه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ذاکری رئوف پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت ۲۲ بهمن اظهار داشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در شهر قم روز شنبه ۲۲ بهمن ماه از میدان جانبازان تا میدان آستانه برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم بیان داشت: حرکت مردم جهت حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن از ساعت ۹ صبح از مسیرهای فرعی در همه نقاط شهر قم به سمت میدان جانبازان خواهد بود و راهپیمایی نیز به صورت رسمی از ساعت ۱۰ صبح با تجمع راهپیمایان در میدان جانبازان شروع خواهد شد.
حجت الاسلام ذاکری رئوف اظهار داشت: راهپیمایان پس از حرکت از خیابان شهدا و ارم در میدان آستانه و در مقابل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تجمع خواهند کرد و یکی از وزرای دولت نیز در جمع راهپیمایان سخنرانی میکند.
وی افزود: در طول مسیر راهپیمایی نیز غرفهها و ایستگاههای مختلفی از جمله کودک و نوجوان، خدماتی فرهنگی از سوی نهادهای مختلف تدارک دیده شده و برنامههایی به ویژه برای کودکان و نوجوانان اجرا میکنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم عنوان داشت: از عموم مردم انقلابی و همیشه در صحنه قم دعوت میشود تا در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در راستای اعلام دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، امام راحل شهدا و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب در این مراسم ملی حضور گسترده و باشکوهی داشته باشند.
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